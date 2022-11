Turismo Verde-Cia, Grillo: Non ci può essere agriturismo senza agricoltura. Servono le scarpe nella terra e la testa in cucina. VIDEOINTERVISTA

I giovani sono un problema, ma sono soprattutto la soluzione, perché senza i giovani non c'è futuro. L'azienda agricola da sempre ha coltivato i giovani in qualsiasi settore, perché gli agricoltori e chi gestisce un agriturismo è abituato ad avere una visione di lungo periodo. Normalmente un'azienda agricola programma da vent'anni in vent'anni, perché non si può inventare né il lavoro da un giorno all'altro, né la prospettiva futura di un'azienda agricola, che sia zootecnica o semplicemente agricola, agrituristica. Quindi i giovani sono il nostro obiettivo primario.



Così ad AGRICOLAE Mario Grillo, presidente Turismo Verde Cia.

Formare i giovani nelle aziende, ma soprattutto attraverso le scuole, facendo lo scambio e formandoli innanzitutto nella loro cultura scolastica, che deve essere mirata a ciò che serve veramente e poi, nella parte pratica, nelle aziende agricole un tempo c'erano i contratti di formazione lavoro, c'era il praticantato in maniera più seria. Oggi si chiede proprio questo, chi vuole lavorare in agricoltura deve essere pronto a sporcarsi le mani. Quindi se non sei un agricoltore in prima battuta non puoi essere un agriturismo perché le persone non vogliono ristoranti in campagna, vogliono un'azienda agricola dove puoi trovare anche da mangiare, puoi trovare anche da dormire.

E questa è la chiave vincente, perché quando il cliente viene ingannato una volta poi non ti torna più in un ristorante, in campagna o in un albergo in campagna. L'azienda agricola è una cosa seria, gli agriturismi sono una cosa seria. Turismo verde ha sempre difeso questa tecnica di stare nel giusto, cioè dire se sei un'azienda agricola non hai nessun problema. Pertanto il giovane che vuole approcciare ad essere un agriturismo o a lavorare in un'azienda agrituristica deve sapere che deve essere prima un contadino, quindi con le scarpe nella terra e la testa in cucina.