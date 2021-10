Tuttofood, Patuanelli: no a dieta universale e a carne sintetica. Ne ho parlato con Draghi

Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli torna - dal TuttoFood - a parlare di carne sintetica e i business delle multinazionali che gravitano attorno alla Dieta Universale e a coloro che spingono in questa direzione. "Penso che non sia questo il futuro dell'alimentazione del pianeta. La strategia 'One health' non significa 'One diet', non significa produrre cibo sintetico

in fabbrica o in laboratorio".

E ha ribadito come, nel commentare i fondi stanziati dalla Ue per la carne in provetta, "significa usare le nuove tecnologie che ci sono per aumentare la sostenibilita' delle produzioni agroalimentari". Ricordando come c'è chi vuole spingere il consumatore in una direzione che secondo noi è quella sbagliata attraverso l'etichetta".

E poi: "ho passato alcune ore di tempo con il presidente Draghi per stimolarlo a intervenire, ma non ne aveva bisogno", aggiunge, precisando che "l'intervento fatto alla Camere della

scorsa settimana ha messo al centro" anche questi argomenti. Su un altro fronte, il ministro delle Politiche agricole conclude che "se è informazione, l'etichettatura è fondamentale, ma se è

condizionamento è una cosa tra le più nocive che possano esserci".