Ucraina, Patuanelli: Non possiamo permettere che la guerra dal piano militare si trasformi in una guerra del cibo

“Il cibo è tradizione, cultura e storia, ma in alcune zone del pianeta esistono problemi causati dal contesto attuale, come nel Corno d'Africa, in alcune zone asiatiche e nell'America centrale. Il conflitto ha introdotto nuove problematicità, come l’aumento dei prezzi al consumo: alcuni paesi non possono più acquistare derrate.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento al talk “Cibo a regola d’arte”.

"Il tema dell'egoismo si affaccia sul tema alimentare. Io voglio intervenire per aiutare certe popolazioni ad avere accesso al cibo. Il modo più sbagliato per affrontare questa situazione è pensare prima alle ricadute su di noi.

L'Italia deve investire sulla biodiversità e non sulle monocolture, per questo non serve esportare il nostro modello, ma allocare aiuti a quelle popolazioni,utilizzando ad esempio gli strumenti Fao, con un programma di 85 milioni, di cui 5 da parte dell'Italia, perché serve un coordinamento sovranazionale, pena un intervento confusionario. Stiamo già cercando di portare fuori dall'Ucraina derrate alimentari bloccate ad Odessa e destinate in varie parti del mondo. Questa guerra non deve trasformarsi in un conflitto del cibo.

L'obiettivo è garantire la quantità di cibo giusta al giusto prezzo.

Il prezzo al consumo del bio deve riconoscere il giusto prezzo ai produttori, in particolare quello bio. Nel piano strategico abbiamo spostato dal primo al secondo pilastro, alzando le percentuali di cofinanziamento, così da garantire le attuali coperture e arrivare al 25% degli obiettivi. Questa soluzione serve anche per stimolare questa produzione.

Oggi non ci sono problemi di stoccaggio degli alimenti, se non per pochissimi prodotti. C'è però un problema speculativo, su cui é complicato agire, ma che è causato anche da scelte sbagliate europee, come quelle sulle monocolture.”