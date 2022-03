Ue, Nevi (FI): Necessario piano strategico a sostegno settore alimentare

“E’ evidente la necessità di mettere in piedi un vero e proprio piano che si inserisca nella strategia europea a sostegno del settore agroalimentare e, quindi, anche in quella italiana. Non dobbiamo ripetere l’errore, già commesso in altre circostanze, di sottovalutare gli effetti che le grandi crisi hanno sul settore agricolo, come recentemente accaduto con il Covid prima e con la guerra in Ucraina adesso. Si tratta di un’esigenza resa evidente dall’aumento dei prezzi delle materie prime, come grano e mais, che rischia di determinare un serio problema di sicurezza alimentare. Una questione di importanza fondamentale a cui si lega indissolubilmente la necessità di investimenti comunitari nei singoli paesi membri per raggiungere un’autonomia alimentare che, in questo momento come forse mai prima d’ora, appare assolutamente prioritaria”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi, nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle proposte contenute nel piano per la sicurezza alimentare presentato dalla delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo.