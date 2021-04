Ue, Furore (M5s): nuovo studio dimostra che allevamenti senza gabbia sono economicamente sostenibili

“L’allevamento senza gabbie è possibile ed è economicamente sostenibile. Il risultato dello studio “End the cage age: Looking for alternatives”, presentato oggi al Parlamento europeo, non lascia dubbi. Dobbiamo cambiare i nostri sistemi di produzione e andare incontro a un’Europa che produca in modo consapevole e in armonia con l’ambiente in tutti i settori. La collaborazione con gli allevatori è fondamentale per raggiungere questo obiettivo: vanno sostenuti in questo cambiamento attraverso sovvenzioni che incentivino il passaggio verso un allevamento che preservi il benessere degli animali e costituisca la base per un miglioramento anche della rendita economica, con il coinvolgimento della filiera di vendita e la creazione di un’etichetta che certifichi l’allevamento senza gabbie, ad esempio. Dalla Commissione europa ci aspettiamo l’impegno a presentare un piano che preveda l’eliminazione delle gabbie entro dieci anni. Senza una legislazione europea stringente non otterremo risultati concreti”, così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento nella Commissione Petizioni del Parlamento europeo.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK