Ue, Interrogazione Lega: No a latte sintetico e alimenti a base di insetti. Tutelare Made in Italy

“Chiediamo al Ministro dell’Agricoltura chiarimenti sulla posizione del Governo in merito al tema degli alimenti a base di insetti, per i quali l’Unione Europea ha recentemente autorizzato la commercializzazione. Per la Lega l’immissione sul mercato di prodotti a base di insetti rappresenta l’ennesimo tentativo di danneggiare l’agroalimentare italiano, già sotto attacco per via del sistema di etichettatura nutri-score e del latte sintetico oltre che della proposta di annacquare il vino togliendo l’alcool. Riteniamo quindi opportuno che venga definito quali azioni intende intraprendere l’esecutivo per difendere il Made in Italy e le eccellenze della dieta mediterranea apprezzate in tutto il mondo.”

