Ue, Lega: prima di pensare a insetti, Europa tuteli eccellenze Made in Italy

“Prima di pensare agli insetti a tavola, l’Ue dimostri lo stesso impegno per tutelare il Made in Italy e le nostre eccellenze alimentari. Ancora una volta siamo perplessi dalle scelte di Bruxelles, la stessa che nella strategia Farm to Fork inserisce riferimenti al Nutriscore, sistema a semaforo che colpisce prodotti di qualità della dieta mediterranea – patrimonio Unesco - come olio extravergine, Parmigiano Reggiano, prosciutti crudi e mozzarelle: con un emendamento, la Lega ha chiesto di non inserire gli insetti commestibili nell’offerta alimentare, in quanto totalmente estranei alle tradizioni europee, nonché a difesa delle eccellenze alimentari del nostro territorio. Prodotti di qualità già minacciati dalle scelte sbagliate Ue su prodotti come carne e vino, sulle quali qualcuno a Bruxelles vorrebbe imporre tasse o addirittura etichette in quanto considerati, a sproposito, non salutari. Serve più attenzione alla tutela delle nostre eccellenze, mentre il ‘novel food’ non deve essere estraneo alla cultura e alla realtà produttiva locale e nazionale. La Lega continuerà a battersi per cambiare un’Europa che preferisce gli insetti ai prodotti di qualità della tradizione italiana”.

Così in una nota Silvia Sardone, coordinatrice ID in commissione Sicurezza Alimentare e relatrice ombra di “Farm to Fork”, in una nota congiunta con gli europarlamentari Lega componenti della commissione Envi Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino, Lucia Vuolo, commentano la notizia del primo ok di Bruxelles a un insetto come alimento, la tarma della farina, che potrà essere immesso in commercio come insetto essiccato intero, come uno snack, o come farina.