Ue, Lollobrigida: farina di insetti, fondamentale specificare su etichette. Alcuni produttori la usano, ma senza corretta informazione. VIDEO

“Noi abbiamo inventato le tecniche genomiche, l’Italia è stata all’avanguardia e penso a figure come Nazareno Strampelli che è riuscito a raddoppiare la produzione di grano. Se dunque c’è la possibilità di riuscire a velocizzare lo sviluppo con tecniche di questa natura il governo italiano è favorevole, anzi deve essere implementata la ricerca in tal senso, così da aumentare le produzioni diminuendo l’uso di fitofarmaci.”

Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollodrigida, a margine del Consiglio Ue su Agricoltura e Pesca di Bruxelles.

“La capacità di discernimento degli esseri umani sul cibo è fondamentale. Noi scegliamo sulla base di alcuni criteri, come la qualità. Riguardo al Nutriscore penso che ormai sia consolidato che quel modello, così come imposto, porti a delle oggettive farneticazioni. In Italia normeremo anche rispetto alla tutela di alcune produzioni e della salute pubblica. Sulla vicenda delle farine di grillo l’Europa le ha autorizzate e noi non saremo anti europei, non le contrasteremo dal punto di vista delle normative. Ma lo faremo correttamente dal punto di vista delle informazioni, con una etichetta che dica quello che si mangia. Noi vogliamo informare, a differenza del Nutriscore che vuole condizionare. Quindi chi vuole mangiare cavallette o grilli, sotto forma di farine, può farlo, sapendo però a cosa va incontro. Ci sono troppi produttori, abbiamo scoperto, che inseriscono questo tipo di farine in prodotti di uso comune, ma molte persone non avrebbero comprato quei prodotti se lo avessero saputo.

Sulla carne sintetica siamo invece molto più aggressivi, siamo infatti contrari alla produzione e commercializzazione delle carni sintetiche. Per questo nei prossimi giorni, insieme al ministero della salute, proveremo a normare a garanzia di un processo di approfondimento”.