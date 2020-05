UE, PROCACCINI, FDI: NO A TAGLI RISORSE AGRICOLTURA

“Il commissario all'agricoltura, Janusz Wojciechowski ha recepito la nostra richiesta di non tagliare le risorse del bilancio in corso per la politica agricola e di proporre risorse aggiuntive per il settore nella nuova programmazione. La Commissione UE deve recepire questa richiesta per affrontare la crisi determinata dall’emergenza COVID-19 e prevedere adeguati interventi nel nuovo bilancio UE per un settore strategico per l’economia italiana e per l’intera Europa. Servono nuovi investimenti per il settore agroalimentare, per far fronte alle esigenze dettate dalla crisi in corso ma anche dalle conseguenze finanziarie della Brexit e per l’adeguamento di strutture e strumenti delle aziende agricole in termini di sostenibilità ambientale. Gli aumenti di bilancio proposti dalla Commissione UE per la politica agricola 2021-2027 non sono sufficienti, come confermato anche dalle organizzazioni di settore, tra cui Confagricoltura e Coldiretti, serve quindi un impegno maggiore”.

