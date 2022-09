Ue promuove Nutriscore e boccia Nutrinform: Consumatori con reddito più basso preferiscono etichette più semplici e colorate. Ecco lo studio

La Commissione europea utilizzerà i risultati di questi studi come input per una proposta di revisione delle norme dell'UE sulle informazioni fornite ai consumatori nell'ambito della strategia "Farm-to-Fork" dell'UE e del piano europeo per combattere il cancro .

L'etichettatura può aiutare i consumatori a compiere scelte alimentari informate, sane e sostenibili.

Il JRC ha condotto quattro studi scientifici per sintetizzare le attuali prove sull'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione, l'etichettatura di origine e le informazioni sugli alimenti attraverso mezzi diversi dalle etichette, nonché per analizzare ciò che è attualmente presente sul mercato per quanto riguarda l'etichettatura delle bevande alcoliche .

Ecco alcuni dei risultati.

Etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione

L'etichettatura nutrizionale nella parte anteriore della confezione è uno degli strumenti a supporto della prevenzione di malattie non trasmissibili legate all'alimentazione come le malattie cardiovascolari, il diabete o i tumori.

In base alle attuali norme dell'UE, la fornitura di informazioni nutrizionali sulla parte anteriore della confezione è possibile su base volontaria. È stata sviluppata una varietà di schemi di etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione volontari, pubblici e privati, che sono attualmente utilizzati a diversi livelli negli Stati membri.

La Commissione Europea ha annunciato, sia nella sua strategia Farm to Fork che nel Piano europeo per combattere il cancro , una proposta per l'etichettatura nutrizionale obbligatoria armonizzata per la parte anteriore della confezione per l'UE.

Lo studio del JRC sull'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione ha mostrato che:

I consumatori generalmente apprezzano le etichette nutrizionali sulla parte anteriore della confezione come un modo semplice e veloce per acquisire informazioni nutrizionali quando prendono decisioni di acquisto.

Etichette meno complesse richiedono meno attenzione e meno tempo per l'elaborazione dei consumatori.

In generale, i consumatori, compresi i consumatori con un reddito più basso, sembrano preferire etichette riepilogative sulla parte anteriore della confezione semplici, colorate e valutative, che sono più facilmente comprensibili, rispetto a etichette monocromatiche più complesse, non valutative.

Le etichette nutrizionali sulla parte anteriore della confezione possono guidare i consumatori verso diete più sane.

L'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore della confezione sembra fornire incentivi alle aziende alimentari per migliorare la qualità nutrizionale dei loro prodotti, ad esempio riducendo il sale o gli zuccheri aggiunti.

Vuoi saperne di più sui risultati? Trovate qui il rapporto completo: Schemi di etichettatura nutrizionale nella parte anteriore della confezione: un aggiornamento delle prove.

Analisi di mercato dell'etichettatura delle bevande alcoliche

Ai sensi del regolamento sull'informazione alimentare ai consumatori (FIC), le bevande alcoliche contenenti più dell'1,2% di alcol in volume sono esentate dall'obbligo di esporre un elenco degli ingredienti e una dichiarazione nutrizionale sull'etichetta del prodotto. Gli operatori economici possono tuttavia fornirli su base volontaria.

Lo studio del JRC ha rilevato che, nell'UE-27:

La possibilità per la fornitura volontaria di ingredienti e informazioni nutrizionali sulle etichette delle bevande alcoliche è stata ripresa dall'industria delle bevande alcoliche.

L'industria della birra si distingue nel settore delle bevande alcoliche, con informazioni sugli ingredienti sulla maggior parte (circa il 90%) delle birre sul mercato e informazioni sull'energia in misura minore (circa dal 25 al 50% dei prodotti a base di birra).

Sidro/perries e prodotti "pronti da bere" contengono informazioni comparabili nell'UE. Circa la metà dei prodotti contiene informazioni sugli ingredienti e fino al 40% contiene informazioni sul contenuto energetico.

Informazioni sugli ingredienti o sull'energia si trovano meno frequentemente sugli alcolici e molto raramente sui prodotti vitivinicoli.

Gli attributi dell'etichetta che reindirizzano i consumatori verso ingredienti e informazioni nutrizionali off-label sono rari.

Vuoi saperne di più su questo argomento? Trovate qui il rapporto completo: Fornitura di ingredienti, energia e informazioni nutrizionali complete sulle bevande alcoliche.

Informazioni sugli alimenti attraverso mezzi diversi dalle etichette, compresi i mezzi digitali

Gli scienziati hanno condotto una revisione della letteratura su fonti alternative di informazioni sugli alimenti disponibili sul mercato oltre alle etichette delle confezioni. Hanno esaminato il modo in cui i consumatori utilizzano, comprendono e sono influenzati da queste fonti di informazioni.

Queste le conclusioni generali:

I mezzi che forniscono un accesso diretto alle informazioni sugli alimenti sul mercato, come le etichette dei menu, le etichette degli scaffali e i cartelli per i punti vendita, possono essere efficaci nell'influenzare i consumatori verso comportamenti sani, rispetto ai mezzi online che richiedono strumenti esterni per accedere al informazioni (ad es. codici QR o collegamenti a siti Web).

Se non sono fornite sulla confezione degli alimenti, le informazioni sugli alimenti dovrebbero essere direttamente visibili sul mercato per poter influenzare i consumatori.

Sono necessarie ulteriori ricerche che confrontino la fornitura di informazioni sugli alimenti attraverso etichette e mezzi digitali.

Leggi il rapporto completo: Revisione della letteratura sui mezzi di fornitura di informazioni sugli alimenti diversi dalle etichette di imballaggio

Etichettatura di origine

Gli scienziati hanno esaminato la letteratura sull'impatto delle informazioni sull'origine dei prodotti alimentari sulle decisioni di acquisto e sul consumo. Hanno esaminato come e perché i consumatori utilizzano, comprendono e sono influenzati dalle informazioni sull'origine, giungendo alle seguenti conclusioni:

Le informazioni relative sia al paese di origine che al luogo o alla regione di origine hanno un'influenza sostanziale sulle scelte alimentari dei consumatori.

I consumatori attribuiscono importanza alle informazioni sull'origine in quanto: uno spunto per prodotti di buona qualità e rispettosi dell'ambiente; in media amano sostenere i loro agricoltori locali o domestici e l'industria alimentare.

I consumatori riferiscono (nei sondaggi) di attribuire importanza alle informazioni sull'origine. Tuttavia, quando fanno acquisti, potrebbero concentrarsi meno sulle informazioni sull'origine di quanto vorrebbero (a causa della pressione del tempo, dell'attrattiva dei marchi, ecc.).

Leggi il rapporto completo: Comprensione dei consumatori sull'etichettatura di origine sugli imballaggi alimentari e sul suo impatto sulla valutazione e sulle scelte dei prodotti di consumo: una revisione sistematica della letteratura.

Gli studi e il contesto politico

I risultati alimenteranno le attuali e future politiche di informazione sugli alimenti. Stanno in particolare contribuendo, insieme ad altri fattori, alla base di prove che informa la valutazione d'impatto per la revisione in corso del regolamento UE n. 1169/2011 sull'informazione alimentare ai consumatori.

Questi risultati sosterranno anche il lavoro preparatorio per la prossima proposta della Commissione Europea per un quadro legislativo per i sistemi alimentari sostenibili (FSFS) e per un quadro di etichettatura di sostenibilità per informare gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari .