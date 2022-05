Ue, Report annuale delle attività, dei risultati chiave e dei progressi della Dg Agri. Ecco il Pdf

La presente relazione è un report sulla gestione annuale del direttore generale della DG AGRI al Collegio dei Commissari. Le relazioni annuali di attività sono lo strumento principale di "management accountability" all'interno della Commissione e costituiscono la base su cui il collegio si assume la responsabilità politica per le decisioni che prende e per le funzioni di coordinamento, esecutivo e gestionale che esercita.

Di seguito Agricolae pubblica i Pdf della relazione annuale della Dg Agri:

Risultati chiave e progressi

Nel periodo di programmazione 2020-2024, le attività della DG AGRI vertono sul contributo della Politica Agricola Comune (PAC) a tre priorità politiche.

• Il Green Deal europeo

La conclusione della riforma della PAC è stato il principale contributo al Green Deal nel 2021. Dopo numerosi triloghi e incontri tecnici durante tutto l'anno,

il 2 dicembre 2021 il ParlamentoUe e il Consiglio hanno adottato la nuova legislazione sulla PAC . In parallelo a questo processo negoziale, la Commissione ha fornito un'assistenza intensiva Stati membri per la preparazione dei loro piani strategici, in particolare mediante supporto e consulenza attraverso “Geographical Hubs” (Geo Hub) e condividendone gli strumenti di valutazione.

La DG AGRI ha assicurato l'attuazione dei regolamenti transitori adottati nel 2020 fornendo regolare prosecuzione dell'attuale PAC nel 2021 e nel 2022.

La politica sarà uno strumento essenziale per contribuire al raggiungimento delle ambizioni del Green Deal europeo. Tre dei nove obiettivi specifici della PAC riguardano direttamente ambiente e clima – che riguarda i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse naturali e biodiversità. La Commissione valuterà i progetti dei piani strategici della PAC degli Stati membri alla luce degli obiettivi del Green Deal per il 2030 definiti nella Strategia dal produttore al consumatore e nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

Gli Stati membri saranno tenuti a "mirare più in alto" rispetto all'ambiente e al clima nelle modalità di utilizzo dei fondi della PAC rispetto all'attuale periodo e devono tenere conto in modo esplicito e chiaro dell'analisi, degli obiettivi e dei traguardi delle principali leggi dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energia, acqua, aria, biodiversità e pesticidi.

Sulla base del monitoraggio continuo dei mercati globali ed europei sono state adottate misure per stabilizzare la situazione dei diversi settori agricoli. Inoltre, è stata avviata la revisione di una serie di standard di marketing.

In un'ottica di ulteriore sviluppo del settore biologico, come strumento per contribuire alla creazione di un sistema alimentare sostenibile, nel 2021 la DG AGRI ha presentato un piano d'azione per il biologico. La DG AGRI ha inoltre avviato il processo di rafforzamento del sistema delle indicazioni geografiche (IG) e ha lanciato la revisione della politica di promozione agroalimentare dell'UE. Tutte queste iniziative contribuiscono agli obiettivi politici definiti nella strategia Farm to Fork e al suo invito a una transizione verso pratiche agricole sostenibili. Iniziative importanti per affrontare le sfide future, in particolare in relazione all'impatto ambientale dell'agricoltura dell'UE e alla necessità di efficaci azioni di mitigazione e adattamento del clima.

• Un'Europa più forte nel mondo

Il commercio internazionale è una componente fondamentale della PAC. Di conseguenza, nel 2021, la DG AGRI ha proseguito attività commerciali e di sensibilizzazione internazionale con tutti i principali partner commerciali. Nel 2021, la DG AGRI ha contribuito alla finalizzazione e all'attuazione del futuro quadro delle relazioni con il Regno Unito. L'accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito prevede scambi senza dazi, anche per i prodotti agroalimentari e per adeguate regole di origine, e ne riconosce l'equivalenza nel biologico.

L'UE ha ulteriormente ampliato il suo commercio agroalimentare nel 2021. Una serie di accordi di libero scambio (ALS) sono stati negoziati e finalizzati con successo nel 2021, il che creerà nuove opportunità di esportazioni per i nostri produttori. Allo stesso tempo, l'UE ha ulteriormente rafforzato la sua politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Ad esempio, sono stati compiuti progressi nel attuazione dell'agenda congiunta Unione africana-UE per la trasformazione rurale e la 4° conferenza dei ministri dell'agricoltura UA-UE si è tenuta nel giugno 2021. La DG AGRI ha inoltre continuato il suo coinvolgimento attivo nei principali forum internazionali in materia di agroalimentare politica e ha contribuito ai lavori legati alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare per frenare l'uso da parte di altri paesi di sussidi agricoli distorsivi del mercato. Inoltre, la DG AGRI ha continuato a perseguire il suo impegno proattivo per la protezione del patrimonio alimentare europeo e promuovere i suoi prodotti e gli standard agroalimentari di alta qualità in paesi extra UE, con successi in tal senso in Cina, Singapore, Cile e altri paesi e regioni. La DG AGRI ha anche ripristinato le sue relazioni con la nuova amministrazione statunitense volta a sviluppare una relazione agroalimentare più positiva e migliorare i flussi commerciali.

• Una nuova spinta per la Democrazia Europea

Il 30 giugno 2021 la Commissione ha adottato la sua comunicazione sulla visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE. L'attuazione dei vari elementi inseriti nel piano d'azione rurale è iniziato con il varo del Rural Pact nel dicembre 2021. Anche i preparativi per gli altri elementi essenziali sono iniziati nel 2021, come l'Osservatorio rurale, la piattaforma di rivitalizzazione rurale, il processo di lievitazione rurale. La DG AGRI si è adoperata in tal senso ad aumentare la capacità degli Stati membri di superare gli ostacoli più comuni alla implementazione della banda larga nelle zone rurali, per utilizzare in modo più efficace i finanziamenti dell'UE disponibili e per accelerare i progressi verso gli obiettivi di connettività dell'UE.