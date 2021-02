Uila. Formazione, due accordi innovativi per il settore alimentare

“Nel rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare, siglato il 31 luglio 2020, le Parti hanno fortemente voluto che venisse inserita la possibilità di prevedere intese che coinvolgessero anche Università e istituti professionali per la formazione di nuovo personale qualificato da assumere nelle aziende alimentari”. “Le intese raggiunte rappresentano una prima pratica attuazione di quanto definito contrattualmente” prosegue il segretario generale della Uila. “Abbiamo, infatti, voluto puntare su una formazione innovativa rivolta non solo ai lavoratori occupati ma anche ai giovani che un lavoro lo cercano. Un tema di straordinaria attualità, in un mondo del lavoro in continua e rapida evoluzione, sia per le trasformazioni in atto che per il ricambio generazionale in corso. In questo quadro, saranno importanti anche i momenti formativi congiunti tra quadri d’impresa e Rsu perché, nel valorizzare il ruolo di queste relazioni, offrono nuove prospettive di dialogo alle Parti Sociali.”

