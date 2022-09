Uila, Gargano (Anbi): pronti ad offrire al nuovo governo piano nazionale per raccogliere oltre 700 milioni di metri cubi d’acqua VIDEOINTERVISTA

"I consorzi di bonifica fa i complimenti alla Uila per averci ospitato e ci dà l'opportunità di offrire al nuovo governo un piano nazionale che attraversa tutto il paese in tutta la sua lunghezza per risposte immediatamente operative nel contrasto alla siccità e ai problemi idrogeologici, due facce della stessa medaglia che rispondono al concetto della prevenzione, un elemento che i consorzi di bonifica mettono al centro del proprio agire, così da ridurre i danni sia per le imprese agricole che per i costi allo scaffale, senza contare il dramma del costo delle vite umane avuto nelle Marche. Si tratta di una bella opportunità per il paese".

Così ad Agricolae Massimo Gargano, direttore generale Anbi, in occasione dell'assemblea nazionale Uila a Roma.

"Incontreremo i ministri delle Infrastrutture, dell'ambiente e dell'agricoltura dopo il loro insediamento e a loro proporremo i primi 245 progetti esecutivi in grado di raccogliere oltre 700 milioni di metri cubi d'acqua senza interferire con la vita dei fiumi, una risorsa per il contrasto al dissesto e per la difesa del Made in Italy, perché quest'acqua è disponibile per produrre cibo, per l'energia e per contrastare il cuneo salino".