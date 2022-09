Uila, Mantegazza: Lavorare a iniziative di carattere strutturale per aiutare imprese e famiglie. VIDEOINTERVISTA

“In aggiunta al caro energia c’è anche un caro materie prime che si riverbera sul cartello della spesa degli italiani, ormai a doppia cifra. Quindi bisogna intervenire a questo punto nei confronti del governo che ci sarà per iniziative di carattere strutturale. Bisogna aiutare le imprese e le famiglie come sta avvenendo in Germania, in Spagna e in Olanda. Servono, lo ripeto, interventi strutturali specialmente per ciò che riguarda i lavoratori, bisogna ridurre il cuneo contributivo possano portare a fine mese dei soldi in più. Questa è l’unica soluzione perché i consumi degli italiani valgono 2/3 del nostro pil e se vengono mangiati dall’inflazione o dal caro bollette ci saranno delle ricadute pesanti ed anche una recessione del nostro paese.”

Cosi ad AGRICOLAE il direttore generale Uila Stefano Mantegazza a margine del VII Congresso Nazionale UILA.