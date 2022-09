Uila, Mantegazza: Nuovo Governo prosegua strada Pnrr. Fondamentale uno shock fiscale per agricoltura in zone interne. Agroalimentare pilastro economia reale

E a proposito: una recente analisi ha indicato come il nostro Paese sia al 4° posto in Europa per numero di start-up Agri & food tech, ma solo al 10° per capitali raccolti. In sostanza per un agro-alimentare al futuro ci sono gli imprenditori e le tecnologie, ma mancano gli investitori. Chiediamo ad ENPAIA, il nostro Ente Bilaterale per eccellenza, di contribuire a finanziare le opportunità migliori.

Al Ministro Patuanelli chiediamo di non lasciarci senza avere completato la sua fatica. Alla vigilia delle semine e a poco più di tre mesi dalla entrata in vigore della nuova PAC è indispensabile consegnare a Bruxelles il piano strategico nazionale per la sua attuazione. Questo compito non può essere lasciato al nuovo Governo, non c’è tempo. Tempo quasi scaduto anche per l’applicazione dal 1° gennaio 2023 della clausola sulla condizionalità sociale che ridurrà gli aiuti europei alle aziende condannate per il mancato rispetto di contratti e delle leggi sociali. Siamo l’ottava economia del G20 (Pil dimensione), ma siamo terzultimi, per emissioni di CO2. Siamo leader nel mondo, in tutti i settori dell’economia circolare. L’agricoltura italiana è la prima al mondo per biodiversità e ha raggiunto il 16% di superficie coltivata a biologico. E i numeri mettono in evidenza come la zootecnica italiana consumi solo il 2,63% della disponibilità totale di acqua dolce. Questo vuol dire che il nostro modello di sviluppo già oggi dimostra di essere tra i più sostenibili, che la sua impronta è quella giusta. Per questo riteniamo indispensabile sostenere questo processo con uno “shock fiscale” prevedendo l’azzeramento, per dieci anni, della tassazione a carico di imprese e persone che decidono di impegnarsi, con il proprio patrimonio e il loro lavoro, nelle comunità rurali delle zone interne e collinari del Paese. E abbiamo all’orizzonte tre uragani che si muovono tutti minacciosi verso il settore e la sua occupazione rispetto ai quali mobilitarci. No alla decisione dell’Unione di ridurre anticrittogamici e pesticidi del 50% entro il 2030, riduce le rese e la qualità delle nostre produzioni e sembra pensata a posta per colpire duramente imprese e lavoro nel nostro Paese. Analogo ragionamento va fatto sul cibo sintetico e sul nutriscore. Siamo molto preoccupati della attenzione crescente, creata da abili campagne di comunicazione, sul cibo sintetico. Come consumatori non ci piace il cibo ricreato in laboratorio e ci piacciono ancora meno le ricadute che una sua diffusione potrebbe avere nel nostro paese sul versante occupazionale.