Uila, Patuanelli: Corpi intermedi fondamentali per superare le crisi. Ora lavorare a giusto reddito per agricoltori

"Per me questi sono momenti in cui ripenso alle cose accadute negli ultimi anni. Penso alla pandemia, al lockdown. Bene, senza i corpi intermedi non avremmo superato quella fase. Un momento in cui nessuno sapeva cosa fare. Abbiamo salvato famiglie ed imprese, ad esempio con il blocco dei licenziamenti. Ricordo notti intere passate a trattare sui protocolli. Il paese si fonda sulle rappresentanze, ed i corpi intermedi sono stati fondamentali."

Così Stefano Patuanelli, ministro Mipaaf, nel corso del VII Congresso Nazionale UILA.

"Non è facile essere ministro ed avere una scadenza molto a breve. Prevenzione: parola chiave, elemento centrale dei sistemi produttivi agroalimentari. Di prevenzione si parla sempre troppo poco, e la prevenzione passa attraverso una PA che funzioni. E ora funziona male non per sua incapacità, ma per una serie di fattori: il depauperamento di competenze ed organico, l’eccesso di adempienti che la PA ha al netto di risorse limitate. Quando l’aumento di lavoro diventa grande, la Pa non riesce a coprire tutte le esigenze. Lo abbiamo visto in questi anni di emergenza. Prevenzione passa per una PA adeguatamente finanziata per gestire tutti problemi.

Parlare di siccità ora che piove è importante come lo era un mese fa. Impiegare risorse, investire danaro è la cifra che misura la presenza dello stato. I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno capito che bisognava erogare risorse alla PA per dare risposte ai cittadini. Poi c’è il tema del reddito, che è il problema dell’agricoltura. O riusciamo ad individuare delle dinamiche -differenziazione reddito, multifunzionalità, defiscalizzazione - oppure non riusciremo a risolvere questo problema. Se garantiamo ai produttori il giusto reddito, li mettiamo in condizione di pagare i giusti salari. E non dovrò più sentir parlare di reddito di cittadinanza in concorrenza con i salari. Il rdc medio è di poco più di 500 euro: se davvero i salari sono in concorrenza con questa cifra, bisogna alzare l’asticella dei salari.

Tema dei diritti: la tutela dei diritti dei più deboli sia un elemento che vada affrontato insieme, con le parti sindacali e datoriali. Occorre una struttura produttiva basata sulle microimprese: se i lavoratori stanno meglio, sta meglio anche l’impresa.

È davvero un intervento “post elezioni”, che mi consente di parlare dello spirito che ha guidato il mio lavoro al ministero. Cose concrete: 30 settembre data di inizio della condizionalita’ sociale. Il rispetto della dignità del lavoro è necessario per sostenere attività produttive con danaro pubblico. Non è possibile pensare di sostenere aziende che non rispettino la dignità del lavoro. Gestione del rischio: fondo di mutualizzazione nazionale a tutela del reddito. Troppe aziende che ancora non ottimizzano la loro gestione del rischio: è una gestione centrale dei prossimi venti anni. Costo dell’energia elemento che nessuna filiera produttiva è in grado di ammortizzare: alla base di quella catena c’è un produttore che ha una marginalità bassissima, che non permette di ammortizzare e costringe a lavorare in perdita. Che saremmo arrivati a questo momento era evidente: il rischio spread, l’aumento del debito pubblico è un rischio evidente. Se avessimo fatto uno scostamento di bilancio quel rischio sarebbe rimasto. Ma è molto peggio perdere intere filiere produttive, che vengono sostituite dal prodotto di altri paesi."