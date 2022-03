Un frutteto per rifugiati e famiglie in difficoltà: Croce Rossa e CIA Agricoltori Milano sostengono l’Abbazia di Mirasole a Opera

Un’iniziativa di grande solidarietà e integrazione quella messa in campo presso l’Abbazia di Mirasole a Opera da Croce Rossa Italiana-Comitato dell’Area Sud Milanese e con il supporto di CIA Agricoltori Milano, destinato al recupero dell’orto e del frutteto dell’Abbazia che serviranno a garantire un sostentamento alimentare alle tante famiglie che si trovano in difficoltà presenti nella zona di Opera e ai rifugiati ospiti attualmente nell’Abbazia.

Un progetto che non vuole fare concorrenza alle realtà economiche del territorio sottraendole mercato, bensì una iniziativa di recupero e valorizzazione ambientale attraverso la piantumazione dei terreni dell’Abbazia di Mirasole, unita alla spontanea volontà di aiutare i bisognosi dando continuità ad una fornitura alimentare nutriente ed ecosostenibile.

Il progetto, che consiste infatti nell’impianto di diversi alberi da frutto, è iniziato due anni fa ma ha visto il suo completamento in questi giorni grazie alla fornitura di piante da parte di AGIA, il gruppo giovani di CIA Agricoltori Milano, e agli sforzi del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, che hanno installato le piante che verranno curate con passione da volontari e personale che con Progetto Mirasole segue percorsi di reinserimento socio-lavorativo. anche con la casa di reclusione Milano-Opera.

La scelta degli alberi più adatti (kiwi, pere, ciliegie, susine, lamponi, cachi e fichi) è stata fatta in funzione dell’adattabilità al territorio, differenziandole tra loro per permettere a Giovanni (nome di fantasia dell’ex detenuto) di garantire una produzione eterogenea di alimenti destinati alle famiglie bisognose, composte in totale da una cinquantina di persone. La restante parte della produzione verrà destinata alle persone ospiti dell’Abbazia, ovvero rifugiati afgani e ucraini, e alle attività commerciali presenti in zona per autofinanziare i costi di mantenimento delle piantagioni.

Danilo Esposito, Presidente del Comitato dell’Area Sud Milanese di Croce Rossa Italiana, è orgoglioso di aver portato a termine un progetto così importante, che può essere replicato anche in altre zone e contesti: “Due anni di lavoro ma una soddisfazione enorme, insieme a Fondazione Arca e Progetto Mirasole Impresa Sociale, per aver garantito sostentamento ai più bisognosi in un momento di grande sofferenza. L’Abbazia Mirasole da sempre è sinonimo di solidarietà e impegno verso i più bisognosi e a loro vanno i nostri complimenti, così come un grande ringraziamento va ad AGIA e CIA Agricoltori Italiani per il contributo arboreo e i tanti consigli e suggerimenti dati per poter ottenere il massimo dalle produzioni. Siamo certi che da questa iniziativa ne nasceranno altre simili in tutto il territorio.”.

Francesco Ghezzi, Presidente AGIA, ci tiene a sottolineare l’orgoglio di partecipare ad una iniziativa solidale rivolta ai cittadini: “Come AGIA, i giovani di CIA Agricoltori Milano, ci siamo impegnati nel progetto sin da subito per ridare vita all’antico orto/frutteto di una struttura con un’importanza storico culturale sulla città di Milano e provincia, supportando in particolar modo l’enorme valore sociale dell’iniziativa. Proprio in questi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto sia importante la sostenibilità e l’approvvigionamento alimentare per tutti in primis. Come CIA Agricoltori Milano abbiamo iniziato con una fornitura di nuove alberature, proseguiremo a breve con l’installazione di altre vasche per aumentare la produzione orticola. Con questa partecipazione, vogliamo far capire che la nostra confederazione non è rivolta solo al benessere dei soci e più in generale dell’agricoltura, infatti siamo consapevoli dell’importanza del benessere dei cittadini e dell’ambiente, per il quale lavoriamo ogni giorno producendo il cibo che noi tutti mangiamo. Questo è un tassello importante per la nostra associazione dove, mettendo in campo le nostre competenze e fornendo tutto il necessario, riusciremo a rendere migliore la vita di chi soffre in modo spontaneo e utile”.

Croce Rossa Italiana - Comitato dell’Area Sud Milanese è presente con la sua attività fin dal 1983. E’ gestito da personale Volontario che attraverso l’opera di 250 Soci Attivi e 6 Dipendenti garantiscono l’operatività dei Servizi di Emergenza Urgenza 112 , attività sociali e di protezione civile sul territorio del Sud Milano in orario diurno e notturno.. www.criopera.it

CIA Agricoltori Milano e AGIA - Associazione Giovani Imprenditori Agricoli - AGIA è promossa dalla Confederazione italiana Agricoltori. AGIA opera all’interno della Confederazione Italiana Agricoltori e si prefigge, con orgoglio, di esserne un ‘valore aggiunto’, arricchendo l’azione confederale. L’attività dell’AGIA è, soprattutto, indirizzata ad agevolare il ricambio generazionale attraverso l’inserimento dei giovani nell’attività agricola ed a valorizzare i giovani imprenditori agricoli che già operano. www.agia.it

Progetto Mirasole Impresa Sociale - Progetto Mirasole Impresa Sociale nasce nel 2016 con l'obiettivo di ampliare le occasioni di inclusione sociale e lavorativa per persone in fragilità. Attraverso attività formative, produttive e culturali crea nuove opportunità di lavoro, accoglie e supporta persone che vivono situazioni di difficoltà affiancandole nel percorso di reinserimento e ripresa fino alla totale autonomia. Dal 2017 alle attività produttive e formative legate alla cucina industriale si aggiungono le attività realizzate presso l'Abbazia di Mirasole di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Nel corso dei primi cinque anni oltre alle attività di cura e gestione degli spazi abbaziali sono state avviate una cucina industriale a Milano, un’attività di manutenzione e sanificazioni, un servizio di Ristoro all’interno dell’Abbazia. www.progettomirasole.it