UNAPROA, IN MEMORIA DI ANTONIO SCHIAVELLI AD UN ANNO DALLA SUA SCOMPARSA

E' passato un anno esatto da quel 25 aprile 2019. Un giorno in cui molti di noi - che stavamo trascorrendo qualche ora di festa e di serenità - fummo raggiunti da una notizia che mai avremmo voluto sentire: Antonio Schiavelli, il Presidente di Unaproa, l'imprenditore ed amministratore appassionato e lungimirante, l'uomo che aveva sempre fortemente creduto nella possibilità di coniugare cultura e coltura, l'uomo del dialogo, ci aveva lasciati, non era più tra noi. I giorni seguenti tutto il mondo agricolo nazionale, l'intera filiera, le istituzioni e i media di settore resero omaggio a quell'uomo che aveva dimostrato avere una visione globale e illuminata dello sviluppo e dell’affermazione del settore primario, come della necessità che lo stesso si elevasse a livelli mai raggiunti prima, soprattutto in tema di riconoscimento dei diritti dei produttori o della necessità di coniugare il “momento” produttivo con quello scientifico: una necessità, questa, vissuta da Schiavelli quasi come una missione. E' trascorso un anno da quel 25 aprile 2019, un anno in cui al dolore ancora vivido per la sua scomparsa si è aggiunta da mesi la preoccupazione, se non la paura, per un nuovo male, invisibile quanto subdolo e cattivo. Ma chi ha avuto il privilegio di conoscere e collaborare con Antonio Schiavelli ricorda benissimo che sfiducia e sconforto non erano sentimenti che gli appartenevano. Al contrario, in lui prevaleva sempre l'ottimismo e la volontà di guardare avanti, verso quella “Nuova frontiera” cui voleva indirizzare il sistema ortofrutticolo organizzato, presentando proposte e anticipando future soluzioni. In questo lungo anno la sua testimonianza di vita, sia pubblica che privata, ci è stata spesso di guida e di illuminazione, e non poche volte sono tornati alla mente i suoi consigli e i suoi suggerimenti, utili ora come allora. Di questo e tanto altro saremo per sempre grati ad Antonio. Nel giorno anniversario della scomparsa di Antonio Schiavelli, il Consiglio di Amministrazione di Unaproa, in uno con le OP ed AOP socie e la struttura, che Antonio considerava come la sua seconda famiglia, desiderano così ricordare la figura di questo Presidente e rendere omaggio ad un uomo che troppo presto il destino ci ha costretto a privarci. Lo scrive Unaproa in una nota.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK