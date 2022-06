Uncai appoggia la Proposta di Manifesto per la Sicurezza e la Sovranità Alimentare avanzata dal Presidente di Fondazione Leonardo Luciano Violante

Uncai sottoscrive la “Proposta di Manifesto per la Sicurezza e Sovranità Alimentare” redatta dal Presidente della Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine Luciano Violante con i docenti universitari Maria De Angelis, Giacomo Scarascia Mugnozza e presentato il 10 giugno a Bari in occasione della Prima Conferenza nazionale “Agricoltura di precisione e 4.0. Per una produzione competitiva e sostenibile”. L’Unione Nazionale Contoterzisti, unica associazione nazionale di agromeccanici presente al convegno di Bari, abbraccia integralmente le linee di intervento del documento: “Sono più di un invito alla riflessione”, commenta il direttore tecnico Roberto Scozzoli, intervenuto all’incontro: “Auspico che il dibattito prosegua, e si arrivi a un’articolata elaborazione delle tematiche in gioco e delle linee di intervento per mettere in sicurezza le filiere agroalimentari italiane ed europee. Fondamentale passare il prima possibile all’applicazione delle alte tecnologie in agricoltura, da nord a sud, al fine di incrementare le produzioni. Solo così si può sopperire alla mancanza dei terreni con un’intensificazione sostenibile e professionale, che integra una maggiore capacità di produzione a un uso razionale e consapevole delle risorse ambientali e tecnologiche”.

Con i contoterzisti l’agricoltura specializzata e di precisione arriva dappertutto, in tutte le aziende agricole, grandi e piccole, e nei terreni incolti che dopo anni di risposo si vogliono rimettere in produzione dall’oggi al domani. Questo deve avvenire in modo professionale, garantendo maggiore produttività, la riduzione degli sprechi e l’aumento della sicurezza degli operatori. Occorre quindi agire con più determinazione e risolutezza nel settore della formazione tecnica superiore e realizzare l’Albo nazionale degli agromeccanici. “Qualche anno fa i contoterzisti furono definiti dall’ex ministro Maurizio Martina ‘pionieri dell’innovazione’, facendo comprendere a tutti che il loro compito in agricoltura non si ferma alla semplice lavorazione agromeccanica. Oggi il ministro Stefano Patuanelli li ha definiti ‘contoterzisti dell’innovazione’. Sono il tramite formidabile per trasferire le innovazioni alle aziende agricole in forma di prodotti di qualità, di informazioni sempre più preziose su terreni e produzioni e di certificazioni di processo. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre accompagnare le accresciute possibilità di investimento con la formazione e una professionalità riconosciuta e riconoscibile, che non può essere quella di un laureato o di un pensionato”, ha concluso il direttore Scozzoli.