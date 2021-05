Uncai, una robusta leva agromeccanica per il Pnrr agricolo

Al fine di contribuire a ciascuno di questi obiettivi, Uncai propone 5 punti da portare in evidenza nel seguito del cammino del Pnrr: (1) l’approvazione della legge di istituzione dell’Albo degli agromeccanici , quale elemento qualificante di attività agromeccaniche svolte in modo professionale e, quindi, con una responsabilità sociale e ambientale diverse rispetto a quelle di un’azienda agricola; (2) la conferma della revisione periodica dei mezzi agricoli quale unico strumento efficace per ridurre drasticamente gli infortuni sul lavoro e quale tassello fondamentale per dare all’agricoltura quella professionalità di cui spesso è carente; (3) migliorare il sistema di tracciatura e verifica delle attività connesse su tutto il territorio nazionale; (4) la reintroduzione della meccanica agraria tra gli insegnamenti degli istituti di agraria, al fine di rendere evidente lo stretto legame tra agroecologia e l’impiego adeguato delle odierne tecnologie agricole; (5) la creazione, anche in termini di risorse dedicate, di distretti agromeccanici , pensati per non disperdere i capitali che il Pnrr riserva al rinnovamento dei mezzi agricoli che, se spesi male, rischiano di creare diseconomie.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK