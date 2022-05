Unesco, Zaia: bene cattedra istituita a Firenze. Agnoletti uomo giusto su cui investire, sfida Paesaggio agricolo fondamentale in Italia

"Conosco il professor Agnoletti, gli auguro buon lavoro e so che rappresenterà un grande valore aggiunto per il nostro Paese e per la comunità tutta. E' un grande esperto di questi temi e lo ha dimostrato anche nel seguire il nostro dossier del Prosecco e in questa fase in cui stiamo predisponendo il piano di gestione".

Così ad AGRICOLAE il presidente della regione Veneto - già ministro Mipaaf - Luca Zaia nel commentare l'istituzione all’Università di Firenze della cattedra Unesco in “Agricultural Heritage Landscapes”, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio rurale che avrà come titolare Mauro Agnoletti, docente di Pianificazione del Paesaggio e Storia del paesaggio e dell’ambiente, presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (Dagri).

"Se dovessimo fare un paragone calcistico Agnoletti è l'uomo di punta, il capo cannoniere", prosegue Zaia. "Il Paese deve investire su persone come Agnoletti perché la sfida del paesaggio agricolo è fondamentale, predominante e prioritario in un paese come il nostro che del paesaggio agricolo ne fa un tema di sostenibilità, offerta turistica, identità, tradizione e qualità della vita. Per cui assolutamente bisogna andare avanti su questo fronte", conclude.

