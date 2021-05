Universiadi 2025, Lega: Torino protagonista, vince il Piemonte e tutta l’Italia

"Torino sarà la sede delle Universiadi Invernali del 2025, a vincere è il Piemonte e tutta l’Italia. Per i nostri giovani per tutti gli studenti universitari e per tutti coloro che hanno creduto in questo grande evento, dal governo alla Regione Piemonte, così come la città e le università coinvolte. Questo è un traguardo raggiunto di notevole importanza che ci rende onorati ma anche consci che è il momento di lavorare insieme per Torino: sarà una perfetta occasione per investire sulle infrastrutture della città e dell’hinterland e operare sulle criticità. Siamo contenti che con le mozioni approvate in Senato giovedì scorso abbiamo dato forza e sostegno a questo importantissimo evento mondiale”.

