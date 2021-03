Vaccini, Alleanza Cooperative a Orlando e Speranza “”Intensificare promozione su campagna vaccinale. Servono più vaccini e coordinamento a livello centrale”

Un elemento di preoccupazione segnalato dall’Alleanza delle Cooperative, è che, anche alla luce delle informazioni diffuse nell’arco delle ultime settimane, tra i lavoratori si sta affermando una differente opinione sui livelli di efficacia dei diversi vaccini, aumentando la percentuale di persone indecise che spesso si rifiutano di vaccinarsi quando chiamate all’obbligo. “Per questo - concludono - chiediamo di nuovo che la vaccinazione non sia un’opzione, ma un obbligo per i lavoratori: se non per tutti, almeno per le categorie che noi consideriamo più sensibili. Poiché riteniamo la salute pubblica come il bene primario, pensiamo che le imprese non possano essere lasciate sole nella gestione di questo problema, per una questione di giustizia e di equità nei confronti di tutte quelle persone che decidono di vaccinarsi per puro senso civico e di responsabilità”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK