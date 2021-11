Vallardi: Più risorse per creare nuovi invasi e combattere i periodi di siccità. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo la necessità di avere più acqua non solo per l'agricoltura, ma anche per il civile e soprattutto dobbiamo fare si che più soldi arrivino per l'irrigazione, abbiamo bisogno di invasi. I cambiamenti climatici stanno facendo sì che abbiamo troppa acqua in determinati momenti e soprattutto sta avanzando la siccità. La soluzione è avere maggiori risorse per creare più invasi sul territorio, da riempire nei momenti in cui piove tanto, così da poterli utilizzare quando è necessario. Per fare buona agricoltura serve acqua, giusta e nel momento giusto e per fare questo servono investimenti per i bacini, per una nuova irrigazione legata all'agricoltura 4.0". Così Giampiero Vallardi, presidente della commissione agricoltura del Senato a margine dell'incontro organizzato da Anbi insieme a Svimez sulla conservazione dell'acqua a fronte dei cambiamenti climatici.

