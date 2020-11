Veneto, Caner: nonostante emergenza Covid Avepa non si è fermata. Erogati 137 mln in un mese a 44 mila agricoltori

Solo nell’ultimo mese grazie all’impegno dell’Agenzia Veneta per i pagamenti 44 mila aziende agricole hanno ricevuto fondi per un totale di 137 milioni di euro. Numeri alla mano, l’assessore all’Agricoltura Federico Caner vuole ricordare il sostegno da parte della Regione Veneto agli agricoltori. “L’attività dell’AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti) non si è fermata, nonostante la gestione del periodo emergenziale abbia imposto importanti adeguamenti all’operatività dell’ente, come a quella di tutte le pubbliche amministrazioni italiane – interviene l’assessore Federico Caner - Le aziende venete hanno così continuato a beneficiare del lavoro dell’ente secondo gli standard di performance cui l’Agenzia ci aveva abituato e grazie ai quali, solo in questo ultimo mese, sono stati erogati contributi per quasi 137 milioni di euro a favore di oltre 44 mila aziende”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK