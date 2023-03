Via della seta europea: parte il progetto ARACNE coordinato dal CREA Agricoltura e Ambiente

In partenza il Progetto ARACNE - “Advocating the Role of Silk Art and Cultural Heritage at National and European Scale” (Sostenere il ruolo della seta nell’arte e della sua eredità culturale, a livello nazionale e su scala europea), coordinato dal CREA, che coinvolge partner istituzionali e privati in tutta Europa, per il rilancio della filiera della seta italiana e la costituzione di una via della seta europea.

ARACNE, uno dei tre progetti coordinati dall’Italia vincitori del Programma Horizon Europe (linea di intervento “Culture, Creativity and Inclusive Society”, call “Research and innovation on cultural heritage and Cultural and Creative Industries”, dedicata alla ricerca e allo sviluppo del settore culturale e creativo), intende creare un’identità culturale europea legata alla filiera della seta, restituendo vita a questa - che è anche una eccellenza italiana - attraverso la creazione di una rete multiattoriale ( mondo produttivo, università e ricerca, istituzioni , scuola e società civile) che valorizzi sul territorio con molteplici iniziative multi ed interdisciplinari un passato plurisecolare di grande tradizione e un presente all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità, della moda e del turismo.

Aprirà i lavori Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione permanente del Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

Interverranno: Enzo Moretto, Direttore del Museo Esapolis, Daniele Canella, Vicepresidente della Provincia di Padova, Andrea Colasio, Assessore alla Cultura della città di Padova, Luisella Pavan Wolfe, Direttrice del Consiglio d’Europa, Silvia Cappellozza, Dirigente CREA Agricoltura e Ambiente, Raffaele Cavalli Università di Padova Dip. TESAF, Referente di Villa Revedin Bolasco,Andrea Caracausi, Vice Direttore Dissgea Università di Padova, Padre Antonio Ramina, Rettore della Basilica del Santo e Giuseppe Corti, Direttore CREA Agricoltura e Ambiente