Vincenzi, Anbi: fondi PNRR non sufficienti per il piano invasi, solo l’11% dell’acqua viene conservato. VIDEOINTERVISTA

Oggi il paese è chiamato a spendere i soldi del Piano di resilienza, sono risorse importanti ma sicuramente non sufficienti. Per questo oggi chiediamo uno sforzo al governo per programmare il dopo PNRR, che per noi significa un piano invasi, un piano che permetta al paese di aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, necessario al mondo produttivo agricolo, al mondo ambientale e a quello economico della nostra nazione. L'acqua deve essere trattenuta mentre, mentre oggi ne viene conservata solo l'11%, per questo bisogna fare uno sforzo unitario a livello nazionale di piccoli e medi invasi che dia delle risposte sia per l'uso umano sia per gli altri usi, compresi quelli dell'energia elettrica per vincere la sfida della transizione ecologica". Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, a margine dell'incontro organizzato insieme a Svimez sulla conservazione dell'acqua a fronte dei cambiamenti climatici.

