Vinitaly, domani l’inaugurazione della 54ma edizione alle 11. In contemporanea le fiere Sol&Agrifood, Enolitech e Vinitaly Design

54 edizioni di storia, un quartiere espositivo al completo e crocevia internazionale delle tendenze del business per 4.400 aziende provenienti da 19 nazioni e oltre 17mila etichette inserite nella piattaforma business VinitalyPlus. Torna in presenza, dopo due anni di stop, l’edizione più attesa di Vinitaly, a Veronafiere dal 10 al 13 aprile. E con 17 padiglioni, oltre 30 convegni e 76 degustazioni il salone internazionale dei vini e dei distillati si conferma manifestazione leader nel panorama globale degli appuntamenti di settore.

In contemporanea a Vinitaly anche Sol&Agrifood, Enolitech e Vinitaly Design, mentre i wine lover sono attesi al fuorisalone Vinitaly and the city, in programma dall’8 all’11 aprile con un palinsesto di eventi e degustazioni nelle vie del centro e nei set più esclusivi di Verona.

Sono 700 i ‘super acquirenti’ esteri di vino italiano in arrivo a Vinitaly da 50 Paesi. Seicentocinquanta le presenze previste a seguito della campagna di incoming promossa da Veronafiere in collaborazione con Ice – Agenzia, a cui si aggiungono 50 operatori profilati della domanda al loro debutto a Verona, grazie a un nuovo progetto di incoming ‘tailor made’, frutto della collaborazione diretta della fiera con circa 30 aziende espositrici di Vinitaly. Per l’edizione 2022, sono stati selezionati e invitati buyer da circa 50 nazioni. In prima linea gli Stati Uniti – che con centotrenta operatori si confermano la delegazione più numerosa – anche con le new entry dall’area high spending a stelle e strisce del Midwest e del Sud del paese. Dal Canada arrivano i rappresentati dei due monopoli di Ontario e Québec. Si muove anche il mercato asiatico con delegazioni in arrivo da Giappone, Singapore, Thailandia e Malaysa. Positiva la risposta del Sud-America con operatori da 10 dei 12 stati delle macroregioni (Ecuador, Colombia, Brasile, Argentina, Costa Rica, Perù, Guatemala, Messico, Panama e Cile). E tra le novità del 2022 c’è anche l’Africa, con collettive professionali da Kenya, Mozambico, Etiopia, Camerun e Angola.

VINITALY RESTART: INAUGURAZIONE 54^ VINITALY

Vinitaly Restart è il titolo del convegno inaugurale della 54^ edizione di Vinitaly, in programma domenica 10 aprile (ore 11 – Auditorium Verdi; piano -1). Dopo i saluti istituzionali del presidente di Veronafiere Maurizio Danese, del sindaco di Verona Federico Sboarina, del presidente di Ice Carlo Ferro, del presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto, e del presidente della regione Veneto Luca Zaia, Carlo Flamini, responsabile dell’Osservatorio Uiv – Vinitaly, presenta i risultati della ricerca “The way to North America” dedicato a presente e futuro del mercato del vino italiano negli Usa e in Canada. A seguire, il talk con il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani. Chiude i lavori il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.

IL VINITALY DEL FUTURO PER FAVORIRE IL BUSINESS IN FIERA E LA CULTURA DEL VINO IN CITTÀ

Crescita internazionale e perfezionamento qualitativo dei buyer, riduzione selettiva dei wine lover in fiera, maggiore diffusione degli strumenti online in favore del b2b, miglior adeguamento dei servizi logistici della città che resta – a detta degli espositori – valore aggiunto imprescindibile della manifestazione. È un piano industriale nel segno del business quello che Vinitaly si appresta a varare in parte già a partire dalla prossima edizione; una svolta “pro” dell’evento clou del vino italiano generata anche dall’ascolto di centinaia di imprese espositrici messa a punto in 2 anni di lavoro dal management della Spa scaligera con la consulenza di Roland Berger. Tra le priorità indicate nel piano, al primo posto la crescita internazionale della manifestazione in ottica di espositori esteri, a cui sarà dedicato per ogni edizione uno “special show” tematico focalizzato su specifiche aree produttive o tipologie di prodotto a partire dal 2023. Sempre in chiave presenza globale sarà inoltre notevolmente rafforzato il programma della Vinitaly Academy, con un aumento delle adesioni sia sui mercati emergenti che di sbocco. Il b2b dovrà inoltre passare maggiormente sui canali digitali con l’obiettivo di collegare attraverso la piattaforma unica di VinitalyPlus i progetti di business online extra evento. Capitolo importante sarà poi la riqualificazione delle infrastrutture interne e il miglioramento – a cura del territorio – della logistica e dei servizi della città, a partire dalla realizzazione del collegamento diretto fiera – stazione dell’Alta velocità. Un alleggerimento dei flussi che contribuirà al già avviato processo di divisione tra operatori e wine lover. Di conseguenza, Vinitaly & The City sarà chiamato ad accrescere la propria presenza per diventare sempre di più il Fuorisalone dedicato agli amanti del vino.

L’indagine di Roland Berger ha coinvolto 230 aziende provenienti da tutte le regioni italiane. La crescita internazionale è risultata essere la priorità strategica degli intervistati (74%), seguita dal miglioramento della redditività (52%). La prima ragione per la quale le aziende partecipano a Vinitaly è l’acquisizione di nuovi clienti esteri (83%); le imprese con un fatturato superiore a 10 mln di euro, inoltre, apprezzano la possibilità di presentare i prodotti, concludere accordi commerciali e fare networking.