Vinitaly, Gardini: Settore vitivinicolo in crescita e in salute, ma guerra e aumento costi preoccupano. VIDEOINTERVISTA

“Una ripartenza del Vinitaly difficile perché difficile è la ripartenza per tutte le fiere, come abbiamo visto per Fruit Logistica a Berlino o nelle altre grandi fiere internazionali. La voglia di ripartire è però ancora più forte per dare slancio ad un settore che anche nei tempi del covid ha sempre manifestato una sua vitalità e dei numeri in assoluta crescita. È un processo inarrestabile la crescita del settore vitivinicolo italiano, una crescita fatta da un miglioramento qualitativo delle imprese e della produzione agronomica e dal miglioramento complessivo del sistema paese.”

Così ad AGRICOLAE Maurizio Gardini, Alleanza Cooperative, nel corso di Vinitaly.

“Certo in questa fase ci vorrebbe un ritorno alla normalità, i venti di guerra e gli alti costi dell’energia, l’inflazione e le speculazioni tolgono buona parte di slancio a questa poderosa crescita. Siamo molto preoccupati per questo e per quelle che possono essere le ulteriori recrudescenze della guerra, perché per poter dare slancio al mercato serve tranquillità e ordinarietà di gestione. Tuttavia il settore è in salute ed ha voglia di reagire, si appresta anche ad una campagna 2022 che si manifesta in termini positivi perché ci si sono stati danni da freddo in Europa che non hanno coinvolto le produzioni vitivinicole italiane e quindi c’è un discreto ottimismo, unito ad una forte voglia di ripartenza.”