Vinitaly, Pallini (Federvini): Settore sotto attacco in Ue. Contrastare deriva proibizionistica con educazione al consumo e vino di qualità. VIDEOINTERVISTA

“Siamo in un momento difficile, non solo legato alla guerra e alla crisi energetica, perché il sistema vino è per la prima volta sotto attacco a livello europeo di consumi ed etichetta. Si sta prendendo una deriva proibizionistica molto accelerata che porta a discussioni poco centrate e realistiche sul vero modo di consumo, specialmente in Italia dove c’è un consumo responsabile. Vogliamo riportare la discussione nell’alveo della correttezza, dunque educare al consumo responsabile e al vino di qualità.”

Così ad Agricolae Micaela Pallini presidente Federvini, a margine della tavola rotonda La cultura del vino, un modello mediterraneo, organizzato a Vinitaly da Federvini e Unione Italiana vini.

“La guerra ha fatto si che alcuni mercati, come quello appunto russo e ucraino, si siano chiusi. Stiamo chiedendo dunque al governo di aiutarci a trovare nuovi sbocchi. Ci sono alcuni mercati asiatici sicuramente importanti come la Corea del Sud e la Cina, oltre agli USA che sono il mercato più redditizio che adesso è però in difficoltà per problemi legati alla logistica.

Quello del vino è un mercato che va assolutamente tutelato ed educato, abbiamo infatti visto da alcune indagini emerse qui a Vinitaly come i giovani consumatori si stiano allontanando dal mondo vino.”