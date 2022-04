Vinitaly, Prandini: Record su fatturato, incrementare valore lavoro produttori. Ocm strategico per conquistare mercati internazionali. VIDEOINTERVISTA

“Coldiretti sull’Ocm ha una posizione chiara, riteniamo che sempre di più debba essere data la possibilità alle imprese di poter comunicare e fare cultura. Sotto questo punto di vista l’Ocm è assolutamente strategico.

Nei mesi scorsi a livello Ue si cercava di tagliare sulle risorse destinate alle imprese sulla comunicazione, invece mai come in questo momento dobbiamo creare le condizioni perché ci siano più risorse destinate alle imprese per conquistare sempre di più i mercati internazionali.”

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, Coldiretti nel corso di Vinitaly.

“Il settore vitivinicolo quest’anno fa un record assoluto per quanto riguarda il valore complessivo del prodotto commercializzato, soprattutto sottolineiamo il tema del valore e non solo della quantità. Recuperiamo infatti sui francesi, superiamo i 13 mld complessivamente, più di 7 mld legati all’esportazione e circa 6 mld per il consumo interno. Tutto questo ci deve porre nell’ottica di continuare ad investire in termini di posizionamento del prodotto sul mercato internazionale, creare più cultura rispetto alle varie tipologie di vino che l’Italia può offrire e le oltre 608 varietà ci rendono un paese unico per quanto concerne la biodiversità. È un grande lavoro che dobbiamo continuare a fare per esaltare tutto ciò che i vari territori possono offrire ai consumatori, anche come offerta enogastronomica che nel nostro paese è in crescita e con un grande potenziale dall’enoturismo offerto dalle nostre cantine in termini di degustazione", prosegue Prandini.

“Il momento è poi critico anche per il settore vitivinicolo a causa dell’aumento dei costi di produzione, +40% il valore medio, ed ovviamente il tema energetico è la voce più significativa in termini di incremento ma nemmeno è da sottovalutare l’incremento dovuto al vetro, agli imballaggi, alle etichette o alla carta. Tutto questo però ci fa ragionare su come dovremo lavorare nei prossimi mesi per incrementare il valore del lavoro dei nostri imprenditori e di una filiera che oggi diventa protagonista anche nell’esaltare la biodiversità, l’offerta, la qualità dei nostri prodotti e soprattutto la conoscenza dei mercati internazionali”, conclude.