Vinitaly Special Edition: Agrocepi presente all’evento apre al confronto sul settore vitivinicolo

Agrocepi non ha fatto mancare la sua presenza nella 3 giorni di Verona del Vinitaly Special Edition, dal 17 al 19 Ottobre, che ha riunito in un evento esclusivo tutti i principali player del settore.

Il sindacato agroalimentare, rappresentato in questa edizione del Vinitaly dal Vice Presidente Nazionale l’Agr Dott. Cristian Vocaturi, si è ritenuto soddisfatto della riuscita della fiera ed ha così dichiarato: “Agrocepi è stata presente per mostrare vicinanza al settore ma soprattutto per ascoltare tutte quelle problematiche ed i punti forza che sono venuti fuori dai confronti con gli operatori del comparto viti-vinicolo. Posso dire che al Vinitaly Special Edition si trova il meglio della produzione italiana, ma è anche una vetrina internazionale per nuovi marchi che puntano sulla qualità tutta italiana dei loro prodotti. Agrocepi farà il possibile per essere presente e portare le aziende associate nell’edizione di aprile, poichè troviamo il Vinitaly S.E. anche un’occasione per scoprire, degustare e valutare tutta l’offerta immessa sul mercato, avendo così il privilegio di rivolgere domande dirette e dettagliate ai produttori che hanno idee diverse e innovative su tutta la filiera.

Dunque, la nostra associazione vuole essere protagonista della ripartenza del settore viti-vinicolo post pandemia, la nostra presenza lo dimostra, a fianco delle proprie aziende e di quelle che si assoceranno a breve. Chiederemo a loro favore fin da subito di colmare alcune lacune del settore di concerto con le istituzioni, che per noi sono fattibili in tempi celeri.” La delegazione di Agrocepi presente, infine, ha registrato forte interesse per l’evento “Il vino nel nuovo rating delle filiere agroalimentari by Nomisma-Unicredit”, che ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti della Ue e top manager del comparto.