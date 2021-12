Vino, Alleanza Cooperative: soddisfazione per il parere reso in Conferenza Stato Regioni sul Dm rese

“L’Alleanza delle Cooperative fin dall’inizio - prosegue Mercuri - si è spesa con convinzione per arrivare a questo risultato per rimodulare alcune impostazioni proposte nel corso di questi mesi, talvolta strumentalizzate perché poste in relazione, in maniera impropria, alle necessità di tutela del segmento Dop e Igp. Una riduzione indiscriminata delle rese e della produttività avrebbe compromesso ingiustamente molte realtà produttive e migliaia di viticoltori che affidano il loro reddito alla produzione di vini comuni che, è opportuno ricordarlo, si collocano in un mercato assolutamente differente rispetto ai vini territoriali Dop e Igp. Ringrazio il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e gli assessori regionali per il lavoro svolto e per aver trovato un adeguato punto di convergenza a beneficio degli operatori del settore”.

