Vino, Cancer Plan, CEEV – Comité européen des entreprises vins: basato su studio Lancet criticato da scienza per difetti analisi

In vista del voto sulla relazione d'iniziativa del Parlamento europeo nella commissione speciale per la lotta contro il cancro (BECA), la CEEV, il settore europeo del vino, ribadisce l'importanza che tutte le politiche siano basate sulla scienza e sulle prove. La CEEV invita il Parlamento europeo - scrive in una nota - "a riconsiderare l'affermazione contenuta nel progetto di relazione della BECA secondo cui non esiste un "livello sicuro di consumo di alcol". Non ci sono dati scientifici a sostegno di un aumento del rischio di cancro quando il vino viene consumato con moderazione, durante i pasti, come parte della dieta mediterranea e come parte di uno stile di vita sano".

"Il cancro è una malattia multifattoriale e i fattori di rischio del cancro devono essere valutati nel contesto dei modelli culturali, del bere, del mangiare e dello stile di vita", prosegue il Comité européen des entreprises vins. "L'evidenza scientifica indica che bere vino con moderazione, con un pasto, come parte di una dieta di stile mediterraneo può contribuire a una maggiore aspettativa di vita e a una minore incidenza di malattie importanti come le malattie cardiovascolari, il diabete e il cancro".

L'ipotesi che non ci sia "un livello sicuro" è fuorviante e semplicistica, in quanto non considera i modelli di consumo e altri fattori dello stile di vita. E non è solo fuorviante, ma anche controproducente, poiché il consumo moderato di vino, in particolare come parte della dieta mediterranea e come parte di uno stile di vita sano, è associato a una maggiore longevità e alla prevenzione delle malattie. L'ipotesi "nessun livello sicuro" si basa su un singolo studio - lo studio Global Burden of Diseases (GBD) pubblicato da The Lancet nel 2018 - che è stato duramente criticato dalla comunità scientifica per i suoi difetti di analisi. Si tratta di uno studio di modellazione basato su ipotesi e che non prende in considerazione lo stile di vita, non presenta tutte le prove scientifiche esistenti e, di conseguenza, non può essere l'unica base per trarre conclusioni sul consumo di alcol e il rischio di cancro".

"Il settore vinicolo europeo è impegnato a continuare a promuovere un consumo responsabile di vino e a ridurre il consumo eccessivo e irresponsabile. La CEEV sostiene il piano dell'UE per combattere il cancro e il suo obiettivo generale di ridurre l'uso dannoso dell'alcol. Ma l'accento deve essere posto sul consumo nocivo, poiché la maggior parte delle prove europee e internazionali mostra una chiara correlazione tra il consumo moderato come parte di una dieta e di uno stile di vita sani e gli esiti positivi per la salute", continua ancora la Ceev.

"Infine, chiediamo al Parlamento europeo di evitare la convenienza politica e di riconoscere che più tasse, restrizioni di marketing e avvertenze sanitarie sono cattivi sostituti delle politiche che affrontano le cause profonde del bere dannoso. Come europei, dovremmo essere orgogliosi della nostra cultura gastronomica, di cui il vino è una componente inestricabile. La nostra "art de vivre" consiste nel godere di una grande varietà di cibi, compreso il vino con moderazione, se lo si desidera, in un ambiente conviviale. Promuovere questo stile di vita è di gran lunga preferibile a soluzioni normative semplicistiche e in definitiva inefficaci".

