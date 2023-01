Vino, Comagri Camera. Agrinsieme: inaccettabile mancanza di reazione da parte della Commissione Ue. Etichetta Irlanda crea un precedente inquietante

“La mancanza di reazione da parte della commissione Ue è inaccettabile. La commissione non ha ascoltato le riserve che l’Italia e gli altri 11 stati membri hanno manifestato per opporsi alla proposta irlandese, e di questo diamo atto al governo o italiano che è stato il primo a muoversi. Nonostante ciò la commissione non ha reagito ed è un comportamento molto grave. È stato inserito un ostacolo al commercio interno, creando un precedente inquietante.”

Così in Comagri Camera Agrinsieme nell’ambito della discussione della risoluzione riguardante le iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool.

“Arriva poi in un momento in cui si sta discutendo la modifica del regolamento sulle indicazioni in etichetta e questa proposta del governo irlandese è molto pericolosa in tal senso.

Concordiamo con tutte le iniziative del ministero e del governo per bloccare l’introduzione del regolamento irlandese, utile allora valutare se ci siano i presupposti per il ricorso alla Corte di giustizia, oltre a lavorare con l’organizzazione mondiale del commercio.

È importante lavorare con gli altri Stati membri per prendere una posizione decisa contro comportamenti unilaterali di alcuni stati.

Contestiamo il presupposto alla base di queste restrizioni, ossia che anche il consumo moderato porterebbe danni alla salute. Noi riteniamo invece che solo l’abuso possa comportare danni alla salute”.