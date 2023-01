Vino e Nutriscore, Hercberg attacca Governo e Sistema Italia. Maggioranza e Opposizione fanno squadra: le reazioni

Dure le reazioni da parte degli esponenti della politica italiana e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole in merito alle dichiarazioni su twitter del fondatore del Nutriscore Serge Hercberg, che difende la scelta irlandese sull'etichetta del vino e accusa Tajani e il governo italiano di 'negare la scienza per meri interessi economici" della propria Nazione.

Immediate le reazioni:

"Povero Hercberg, vedersi a un metro dal traguardo e bucare le gomme deve essere brutto per lui. Ma vederlo rosicare è una soddisfazione che condivido con tutti gli italiani e tutti gli europei che amano e credono nei cibi tradizionali".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Commissione Agricoltura, Industria e Commercio del Senato Luca De Carlo in merito alle dichiarazioni dell'ideatore del Nutriscore Serge Hercberg che difende la scelta irlandese sull'etichetta del vino e accusato il governo italiano di negare la scienza per meri interessi economici.

“Ormai senza più argomenti, a Serge Hercberg non resta che attaccare chi ha dimostrato che il suo sistema di etichettatura a colori non funziona. Un modello che è stato abbandonato anche dall’Europa dove si sta cercando un’alternativa e di cui non sembra più convinta neanche la stessa Francia”. Così il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità e Foreste, Luigi D’Eramo. “Ribadiamo quanto abbiamo sempre detto: un bicchiere di vino non solo non fa male alla salute, ma è parte integrante della nostra Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco e riconosciuta la migliore a livello mondiale. Hercberg se ne faccia una ragione. Prima di accusare l’Italia di fare lobby ci spieghi lui perché il suo Nutriscore promuove alimenti di multinazionali ultraprocessati creati ad hoc in laboratorio per avere il punteggio migliore, ma di cui nulla si sa degli effetti sulla salute. Noi difendiamo le nostre eccellenze e tutto il Made in, gli alimenti naturali, legati ai nostri territori e che hanno permesso a noi italiani di avere fra le aspettative di vita più alte”, conclude D’Eramo.

"Il caro Hercberg, dopo aver perso la battaglia con il suo assurdo sistema di etichettatura, torna alla carica sposando la folle decisione irlandese di dichiarare (o meglio etichettare) il vino come cancerogeno.

Per Hercberg la cultura agroalimentare, il cibo e le eccellenze italiane ed europee sono quelle create in laboratorio o ipertrasformate. A questo futuro, che porta al cibo assunto mediante pillole in stile Matrix, ci siamo opposti quando eravamo al Governo e ci opporremo dall’opposizione. Perché su questi temi non ci sono maggioranza e opposizione, c’è solo l’Italia" commenta su facebook il già ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

“Il professor Hercberg, inventore del Nutriscore, attacca il governo italiano per nascondere il fallimento della ‘sua’ etichetta, che raccoglie sempre più critiche in Europa. Si metta l’animo in pace: noi difenderemo sempre il made in Italy. La dieta mediterranea fa bene e ce la invidiano in tutto il mondo” replica il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) sui social all’epidemiologo francese-

"Sono gravissime e pericolose le affermazioni rese dal presunto scienziato Hercberg contro il ministro Tajani e contro il nostro governo, accusandoci di diffondere fake news e di strumentalizzare la nostra giusta protesta verso la scelta dell'Irlanda di etichettare come dannosi i prodotti alcolici compreso il vino, per un nostro ritorno economico". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera Francesco Battistoni, in merito alle affermazioni di Serge Hercberg sull'Italia. "Ancora più incredibile e fuori da ogni garbo - prosegue - è sostenere che i nostri richiami in Ue da parte dei ministri Tajani e Lollobrigida verso una corretta e leale concorrenza, siano frutto di artificiosi presupposti senza alcuna base scientifica". "Tutte le nostre legittime osservazioni, invece, sono supportate da studi internazionali molto più credibili delle teorie di Hercberg in fatto di cibo che, a proposito di interessi di parte, negli anni ha provato a distruggere l'economia agroalimentare italiana con il suo Nutriscore, favorendo multinazionali e imprese straniere con il solo intento di omologare la nostra cultura e la nostra storia agroalimentare con quella di altri Paesi privi delle nostre eccellenze. Mi auguro - conclude Battistoni - che nelle sedi competenti vengano rivolte scuse formali al nostro governo e ai nostri ministri per le improvvide affermazioni di questo scienziato che nulla sa di cibo ed alimentazione".

"L'ideatore del Nutriscore, Serge Hercberg, non ha più argomenti e si aggrappa a pseudo teorie scientifiche per difende la scelta irlandese sull'etichetta del vino che farebbe male alla salute. Ci dispiace per Hercberg che ormai neutralizzato su questo tema non riesce proprio ad ammettere l'evidente inappropriatezza di alcuna teoria. L'Italia difenderà il suo nettare non solo perché è un prodotto che ci identifica, ma perché in Europa è un re delle tavole, amato e apprezzato, il cui consumo moderato non desta alcun pericolo ". Lo ha detto li capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Agricoltura alla Camera Marco Cerreto.

“Le posizioni di @HercbergS e in particolare quelle a sostegno di un sistema fallace e con carattere di marketing tool quale é il suo Nutriscore si spiegano solo in due modi: o é totalmente invasato, o ci sono interessi enormi che lo spingono a insistere su questa strada.”

Così su Twitter Cesare Mazzetti, presidente Qualivita.

Nutriscore: inaccettabile l’attacco ingiustificato ai simboli della dieta mediterranea. Pieno sostegno al governo a difesa del Made in Italy.

Cosi su Twitter Confagricoltura