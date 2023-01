Vino, Eurodeputati Pd: Irlanda rispetti norme commercio internazionale

"Cosa intende fare la Commissione affinché l'Irlanda rispetti le procedure di autorizzazione previste dall’Organizzazione mondiale del commercio, in merito alla proposta di introdurre a livello nazionale l’obbligo di etichettatura sanitaria delle bevande alcoliche, che prevederebbe indicazioni quali “l’alcol nuoce gravemente alla salute”?". Così Paolo De Castro, Camilla Laureti e Achille Variati, membri della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, incalzano l'esecutivo Ue con un'interrogazione urgente.

"Non possiamo continuare a tollerare l'indifferenza fin qui dimostrata dalla Commissione in merito a una norma non solo sbagliata - sottolineano i tre eurodeputati Dem - ma che rappresenta una barriera commerciale anche a livello internazionale. Per questo chiediamo un intervento urgente affinché l'Irlanda si attenga all'accordo sulle barriere tecniche al commercio, previsto dall'Organizzazione mondiale del commercio".

"Ci auguriamo che la commissaria, Stella Kyriakides, responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, torni presto sui propri passi, dopo aver ignorato la posizione approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento Ue che, nella risoluzione sulla lotta contro il cancro del febbraio scorso, ha categoricamente escluso l’introduzione di sistemi di etichettatura sanitari per le bevande alcoliche. Le scelte dei consumatori europei non devono essere condizionate, per questo come Parlamento – concludono De Castro, Laureti e Variati - lavoreremo per informare di più e meglio i nostri cittadini, con sistemi di etichettatura delle bevande alcoliche più trasparenti, che forniscano informazioni chiare sul consumo moderato e responsabile".