Vino. In Toscana raccontate con il fumetto le cantine del Movimento Turismo del Vino

Aprite una bottiglia buona, sedetevi comodi e preparatevi a partire per un viaggio a fumetti tra le cantine di MTV Toscana. Dopo il successo della prima edizione, presentato in occasione dei dieci anni dell’Associazione stampa enogastroagroalimentare toscana (Aset) il secondo volume di “Cantine a fumetti”, l’opera antologica realizzata da importanti artisti della Scuola Internazionale di Comics di Firenze in collaborazione con alcune cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana. Ancora una volta è stato scelto il fumetto, realizzato dai giovani artisti internazionali della scuola fiorentina che da qualche anno collabora con MTV Toscana per diversi progetti. «Il successo del primo volume, la richiesta di altri soci di avere le loro storie in fumetto e la collaborazione con la Scuola, hanno fatto sì che si pensasse a questo nuovo volume – spiega Emanuela Tamburini, presidente di MTV Toscana – storie di vario genere, con aneddoti e metodi diversi di racconto che i bravissimi artisti e sceneggiatori coinvolti hanno saputo trasformare in un linguaggio che piace sempre di più e che ci permette di arrivare a un pubblico diverso dal solito».

Cantine a Fumetti. Nato da un’idea della past president di MTV Toscana, Violante Gardini Cinelli Colombini, e il direttore della Scuola Internazionale Comics di Firenze, Alessio D’Uva, il volume racconta le storie, tra miti e leggende, di sette cantine socie di MTV Toscana. Ogni storia è tradotta in fumetto con tecniche diverse di disegno. La copertina è stata realizzata dal fumettista Daniele Caluri e il libro coinvolge sette cantine e le loro storie. Una collaborazione nata già qualche anno fa in occasione di Cantine Aperte in Toscana e proseguita con diversi eventi in cui i vini toscani sono stati abbinati a fumettisti che in certi casi hanno addirittura utilizzato il vino come inchiostro per disegnare. Il volume, edito dalla casa editrice Kleiner Flug, è disponibile presso le cantine che hanno aderito al progetto. «Kleiner Flug, il Movimento Turismo Vino Toscana e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze vi invitano a partire per un enotur davvero particolare, dove al posto di calici da sorseggiare e cibarie da gustare troverete pagine e pagine di fumetti!», comment ail direttore della Scuola Internazionale Comics di Firenze, Alessio D’Uva. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul portale www.mtvtoscana.com

Le cantine socie e gli autori. Villa La Ripa, Casato Prime Donne, Contucci, Davinum, Villa Le Corti, Campo alle Comete, La Maliosa in rappresentanza di diverse zone coinvolte: dalle colline di Arezzo a Montalcino, passando per Montepulciano, il Chianti, Bolgheri e la Maremma. Sceneggiatori Gabriele Bitossi, Niccolò Brandi, Nicolò Cavicchi, Giovanni Chiarini, Vittoria Margheri, Serena Meo, Elia Munaò, Sarah Pagliai. I disegni sono stati realizzati da Lorenzo Barberi, Benedetta Baroni, Giovanni Ferrara, Paula Hanganu, Vittoria Margheri, Juliana Mizhrai, Ylenia Romoli e Natalia Tartuffi. Conclude il volume una “bonus story”.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.

La Scuola Internazionale Comics di Firenze. Aperta nel 1989 nel cuore di Firenze, la Scuola Internazionale di Comics di Firenze vede la direzione di Alessio D’Uva, letterista, sceneggiatura ed editore di Kleiner Flug, e la direzione artistica di Frank Espinosa. La nuova è nata nel 2018 e dispone di 6 aule, di cui alcune destinate ai corsi di fumetto, illustrazione, sceneggiatura e scrittura creativa e altre allestite con computer (Mac e PC) e tavolette grafiche (Cintiq e Intuos) per i corsi digitali: graphic design, animazione, web design, 3D artist, colorazione digitale, digital painting, video-game (programming, design e artist), videomaking.