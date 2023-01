Vino, Lega: ok Ue a etichette vino come sigarette? Pericoloso precedente

“Esprimiamo sconcerto e preoccupazione per il via libera Ue all’Irlanda per poter etichettare vino, birra e liquori come pericolosi per la salute. Non solo rappresenta un clamoroso errore da parte delle istituzioni europee, che ignorano quanto votato dallo stesso europarlamento in materia e criminalizzano, inseguendo sirene del Nord Europa, un settore di eccellenza e fondamentale per la nostra economia: rappresenta inoltre un pericoloso precedente, una minaccia per i nostri produttori vitivinicoli che già quotidianamente devono fronteggiare la concorrenza sleale. La Lega si è sempre battuta, si sta battendo e si batterà sempre, a Bruxelles così in Italia e a tutti i livelli, per contrastare questa deriva e difendere i produttori e i consumatori italiani”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Agricoltura.