Vino, Lollobrigida: Gioco di squadra con Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. Etichetta racconti anche aspetti positivi

Quello che chiediamo è un’etichetta che non specifichi che “il vino danneggia la salute”, ma in cui si specifichi che quello che eventualmente fa danni è l’eccesso illustrando anche quello che fa di positivo” spiega il ministro Masaf Lollobrigida a margine dell’incontro Agrifish, in cui ha incontrato il suo omologo irlandese, al quale ha poi offerto una bottiglia di vino.

“È la differenza che passa tra una dicitura che in maniera imperativa dà l’idea di un prodotto negativo e un’etichetta che, invece, informa in maniera più idonea la persona. È la persona che ha capacità di discernimento: riconosciamo la soggettività delle scelte e la persona, quindi, deve essere messa in condizione di avere un’informazione completa, non parziale. E scrivere in etichetta che “il vino nuoce alla salute” è una informazione parziale”.

“Noi sottolineiamo quanto sia necessario condannare gli eccessi, cioè spiegare a tutti i livelli che bere poco, con moderazione, non provoca danni. Noi diciamo che può portare anche benessere. Anche l’abuso di acqua può provocare problematiche all’uomo e addirittura portarlo al decesso, in quantitativi esasperati. Evidentemente è un paradosso ma questo fatto non ci mette nella condizione di scrivere sulle bottiglie d’acqua degli avvertimenti, bensì di studiare e di sapere che l’eccesso di qualsiasi sostanza può provocare danni.

Del documento (sul vino, scritto con Francia e Spagna N.d.R) ho parlato anche con il collega greco e la collega portoghese per avere una posizione comune tesa a informare correttamente, ma non a danneggiare delle produzioni guardando solamente ad un aspetto della produzione stessa.

Martedì ci sarà un incontro col ministro Schillaci. Abbiamo un autorevolissimo ministro della Salute in Italia, il professor Schillaci, che mi potrà aiutare a spiegare al suo collega irlandese quali sono le ragioni per cui difendiamo il vino. Spesso nella comunicazione si riduce l’argomento alla difesa di un mercato. Io credo che l’Europa debba fare un salto di qualità: l’Europa non è solo mercato, è e deve essere sempre di più capacità di rispettare culture, tradizioni spesso legate all’enogastronomia.”