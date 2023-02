Vino, Lollobrigida: in quantità moderata fa bene alla salute, confermato da medici e scienziati. Ora farlo capire all’Ue. VIDEO

“Il vino è un prodotto di eccellenza e in Italia abbiamo la grande capacità di migliorarlo sempre di più, anche riscoprendo modalità tradizionali o antiche di produzione. Ciò che ci contraddistingue è comunque la qualità, l’obiettivo deve essere quello di garantire sempre un prodotto di qualità. Possiamo poi aprire nuovi mercati e sostenere l’azione degli imprenditori che investono in questo settore attraverso la ricerca, la distribuzione e la qualificazione del prodotto, valorizzando anche quelle regioni che sono rimaste più indietro.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro “I custodi della biodiversità” organizzato da Coldiretti a Palazzo Rospigliosi.

“I nostri vini non sono secondi in termini di qualità a quelli francesi, però come prezzo sul mercato abbiamo una differenza che non è giustificata dalla qualità. Anche all’interno del nostro paese c’è stata una grandissima capacità da parte di tre regioni in particolare di promuoversi a livello internazionale -Veneto, Toscana e Piemonte- e un po’ meno invece altre regioni che producono ugualmente vino di qualità.

L’abuso di alcol è da condannare, l’uso del vino invece no. Questo è l’elemento che ci differenzia. Ho partecipato di recente ad alcuni convegni e gli stessi tecnici, medici e scienziati hanno sottolineato che il vino assunto in quantità moderate è un prodotto che fa bene.

In Europa si discute di tante cose ma nel tempo proprio l’Europa nel settore dell’enogastronomia ha fatto tanti errori. Regolamenti che sono stati poi aboliti perché impraticabili e dannosi. Perciò noi riteniamo che in questo momento l’Europa debba fare uno sforzo per fare le scelte giuste, che devono necessariamente partire dal pragmatismo, anche da chi, come noi, dimostra che il vino oggettivamente non fa danni alla salute. Non a caso siamo il secondo paese più longevo al mondo ed il Trentino, dove il consumo di vino è abituale, vede la vita dei maschi adulti essere più lunga di quella dei giapponesi. Forse non è il vino a produrre questo risultato ma certamente non è il contrario.”