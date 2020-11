Vino, Luongo (dg ICE) con Nation Branding campagna di comunicazione specifica sul vino. Obiettivo potenziamento Vinitaly 2021 e filiere estero

“È giusto – ha proseguito Luongo – lavorare su tutte le peculiarità del nostro sistema vinitinicolo, ma oggi più che mai dobbiamo presentarci all’estero in maniera compatta come Italia. L’esempio di quanto fatto assieme a Veronafiere in Cina con la fiera ‘Wine to Asia’ potrebbe per esempio essere replicato nel Regno Unito – che dal prossimo anno uscirà dall’Ue – oppure in Russia”. Un cambio di passo per la ripartenza che il dg dell’Ice ha proposto di fare “assieme” ai rappresentanti della filiera (Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc, Fivi, e Alleanza delle Cooperative) intervenuti al convegno online moderato dal dg di Veronafiere, Giovanni Mantovani.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK