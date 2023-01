Vino, Nevi (FI): si blocchi scelta Irlanda su etichette vino

"È assurdo che l'Unione europea taccia rispetto alla scelta dell'Irlanda ad apporre etichette allarmistiche sulle bottiglie di bevande alcoliche, equiparando di fatto la pericolosità per la salute umana delle sigarette a un calice di buon vino. È ancora più grave che tutto questo accada senza aver tenuto conto dell'indicazione che arrivava, circa un anno fa, dall'Europarlamento, quando esso si espresse in maniera contraria all'uso di 'alert' sulle etichettature". Lo scrive in una nota Raffaele NEVI, responsabile del dipartimento agricoltura di Forza Italia e deputato del partito azzurro. "Ciò avveniva a seguito del lavoro svolto dalla Commissione Cancer Plan. La nuova indicazione di Bruxelles, che arriva con la formula del silenzio assenso, rischia di mettere in grave difficoltà un settore, quello vitivinicolo, che rappresenta una delle massime espressioni del nostro agroalimentare", prosegue. "È per questo che occorre intervenire subito, visto che questo fatto altererebbe anche il libero commercio. È per questo che Forza Italia chiede alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e al ministro degli Esteri Antonio Tajani, un intervento deciso presso le istituzioni europee affinché, innanzitutto, si rispetti la volontà dell'Europarlamento che già si era pronunciato sul tema. Ma soprattutto per evitare che passi una demonizzazione immotivata del vino, prodotto di eccellenza del Made in Italy", conclude Nevi. (redm)

121236 GEN 23