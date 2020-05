VINO, ROLFI: NEL DECRETO MISURE INSUFFICIENTI PER COMPARTO FERMO DA MARZO. SU OCM GOVERNO ASCOLTI FILIERA

"Il settore - ha ricordato l'assessore - ha una forte inclinazione all'export e un eccesso di offerta rischia di compromettere il valore di bottiglie conosciute e apprezzate in tutto il mondo. È fondamentale intervenire in maniera decisa con maggiori risorse per finanziare la distillazione alcolica e la compensazione della riduzione delle rese su cui il decreto rilancio prevede solo 100 milioni. In più lungaggini e ritardi burocratici rischiano di far perdere di efficacia la misura". "Quindi - ha aggiunto - la Lombardia ha un giudizio totalmente negativo di quanto fatto dal governo per il settore vitivinicolo ed è una posizione che porteremo anche in sede di conferenza Stato-Regioni". "Il Governo - ha rimarcato - deve trovare più risorse per il vino".

