Vivite, Alleanza Cooperative. Rigotti: Sostenibilità, ambiente e qualità prodotti le sfide da vincere. VIDEOINTERVISTA

“Ci troviamo oggi a Vivite Dinner, il primo evento in presenza del vino cooperativo dell’Alleanza delle Cooperative post covid. Abbiamo fatto alcuni eventi durante il periodo delle restrizioni di approfondimenti sul mondo vitivinicolo delle cooperative, oggi invece ci ritroviamo a quest’evento in presenza per parlare di sostenibilità, di Farm to Fork e delle nuove sfide della politica europea, di Pnrr e di quegli strumenti che diventano indispensabili per rendere dinamiche le nostre cooperative e affrontare al meglio queste sfide. Sfide che riguardano appunto la sostenibilità, la salubrità dei prodotti e il rispetto per l’ambiente, dunque un momento di ragionamento importante per parlare di futuro.”

