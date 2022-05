X edizione “protagonisti dell’ortofrutta italiana”. Sei i premi per gli imprenditori di Confagricoltura

Confagricoltura esprime grande soddisfazione per le numerose aziende associate premiate alla X edizione dell’evento “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”. Florian Gostner (gruppo Fri-el), Rosario Moncada (OP Moncada), Roberto Giadone (Natura Iblea), Nunzio Busacca (OP OPAS Mazzarrone) sono stati tra i vincitori dell’iniziativa promossa dal Corriere Ortofrutticolo-Omnibus, come rappresentanti dell’eccellenza del mercato ortofrutticolo italiano. A Sofia Michieli è andato il premio ‘under 35’, mentre Natura Iblea si è aggiudicata anche il “Green Innovation BPER Banca” per la sostenibilità e l’innovazione.

“Sono stati premiati i protagonisti tra i protagonisti – ha affermato Nicola Cilento, componente della Giunta di Confagricoltura –. L’ortofrutta italiana è un successo tricolore che merita di essere messo in risalto ancora di più. Non solo è la prima voce dell’export agroalimentare per un valore di 9,5 miliardi di euro, ma è anche cresciuta sull’anno precedente del 6% in valore. E con circa 15 miliardi di valore della produzione rappresenta oltre un quarto dell’intera produzione agricola nazionale. Nonostante questi indiscussi primati, continua a scontare diverse criticità. Dall’impennata dei costi produttivi, che raggiungono anche punte del 70%, all’embargo bielorusso a cui si è aggiunto il conflitto russo-ucraino. Possiamo confermare e rilanciare i successi di questo comparto programmando, con lungimiranza e in un’ottica di sviluppo, il percorso da intraprendere. Occorre cogliere le opportunità offerte da numerosi interventi, ad esempio quelli previsti dal PNRR, individuando le misure più adeguate per sostenere la competitività delle imprese”.

Le aziende associate a Confagricoltura protagoniste dell’Ortofrutta italiana 2022:

Fri-El Green House si dedica alla coltivazione e alla commercializzazione di pomodori freschi. Ha realizzato serre ipertecnologiche che vengono riscaldate con l’acqua prodotta da centrali elettriche. In questo modo recupera energia preziosa, dando vita a un ciclo virtuoso che fa bene all’ambiente e ai pomodori. Il gruppo Fri-El 100% italiano, nel territorio ferrarese è uno dei principali produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, da quella eolica alla biomassa passando per il biogas. L’azienda soddisfa il fabbisogno di migliaia di famiglie italiane e valorizza l’economia locale sostenendo l’occupazione nei territori nei quali investe e opera.

Rosario Moncada presidente di OP Moncada è tra i “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”. Suo padre Salvatore, negli anni 50, aveva avviato a Ispica (RG), l’azienda di famiglia specializzata nel commercio di ortaggi e frutta. Nel 1986, Rosario, insieme ai fratelli, lancia con il brand Moncada, con la propria produzione, distribuita in GDO, specializzandosi nella produzione di innumerevoli varietà di pomodori sotto tunnel e in serra. L’OP è interamente biologica e produce, su oltre 200 ettari, anche peperoni, peperoncini, zucchini, melograno e la carota novella di Ispica Igp, che vengono esportati in Svizzera, Danimarca e Norvegia.

Roberto Giadone è il fondatore di NaturaIblea, società agricola a responsabilità limitata di Ispica (RG), oggi una delle più importanti realtà produttive europee per l’orticoltura biologica, su circa 200 ettari tra serre e pieno campo e occupa circa 160 dipendenti. Nel 2011 l’attivazione di un impianto fotovoltaico da 200Kwh ha reso l’azienda completamente autonoma per l’energia elettrica. L’impresa è attivamente impegnata per equilibrare lo sviluppo economico con il benessere dei dipendenti. Non a caso è stata pluripremiata a livello nazionale ricevendo per 4 anni il Welfare Index PMI ed europeo, risultando la prima azienda italiana nella graduatoria del Sustainability Hero.

Nunzio Busacca (OP OPAS Mazzarrone) produce a Canicattì (AG) uva da tavola in un territorio dove, grazie al clima ideale, si coltiva da sempre tanto da ottenere da più di vent’anni l’IGP. Si tratta di un importante patrimonio anche culturale, da difendere, salvaguardare e valorizzare. La Op Opas, di cui Busacca è presidente, promuove le innovazioni per il miglioramento dell'Uva da Tavola siciliana puntando a renderla principale elemento di connessione per l’economia di un vasto territorio siciliano, attraverso un progetto che permetta di unire le forze e di allinearsi ai tempi nuovi, che sono quelli della globalizzazione.

Il progetto tra i premiati under 35 è quello Sofia Michieli di Rovigo. Nella sua azienda la serra innovativa è verticale, raddoppia la produzione delle fragole, riduce gli sbalzi termici e migliora le condizioni di lavoro, perché i raccoglitori lavorano in piedi anziché accovacciati.

Natura Iblea, selezionata tra i 10 Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana, ha ottenuto anche il “Green Innovation, Premio per la sostenibilità” promosso da BPER Banca.

Confagricoltura è partner dei “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” insieme a Fruitimprese, CSO Italy, Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Italmercati.