XYLELLA, M5S: GRAZIE NOSTRO IMPEGNO VIA LIBERA PIANO DI 300 MLN PER AGRICOLTURA PUGLIESE E CONTRASTO AL BATTERIO

"Con il sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, abbiamo lavorato intensamente per giungere, nei giorni scorsi, all'approvazione definitiva in Conferenza Stato-Regioni del più ampio piano straordinario mai varato prima per sostenere il comparto olivicolo pugliese, messo pesantemente alla prova dalla Xylella. Ora sono finalmente a disposizione di agricoltori e aziende pugliesi 300 milioni di euro tra il 2020 e 2021, cifra stanziata grazie all'impegno dell'ex ministra Barbara Lezzi. Il MoVimento 5 Stelle ha fatto e continuerà a fare la propria parte per il ripristino della potenzialità produttiva e il rilancio dell’economia rurale nelle aree danneggiate da Xylella. Ora è necessario il rapido intervento della Regione Puglia per l'attuazione del Piano: non si deve perdere altro tempo", così in una nota i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK