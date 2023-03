Zootecnia, interrogazione Dori (AVS): su riduzione allevamenti in Pianura padana

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00711 presentato da DORI Devis testo di Mercoledì 22 marzo 2023, seduta n. 73

DORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

da tempo le centraline Arpa per la misura degli inquinanti registrano valori fuori controllo per le polveri sottili in tutta la pianura Padana e, in particolare, nella «bassa», tra il lodigiano e il mantovano;

sono valori che, per il pm 10, superano di oltre due volte quelli previsti come soglia per gli episodi acuti di inquinamento, ma che rispetto ai valori massimi indicati dall'Oms arrivano ad essere anche sette-otto volte più elevati di quelli indicati per il pm 10, e addirittura 18 volte più alto per il parametro pm 2.5;

i dati sono altamente allarmanti. Basti pensare che nei giorni scorsi le centraline di Codogno è stato toccato il record di 54 μg/m3;

la situazione è critica sotto il profilo ambientale e sanitario;

la pianura Padana ha una delle più alte concentrazioni di allevamenti d'Europa;

come denunciato anche da Legambiente Lombardia, non solo non vengono attivate misure temporanee di salvaguardia, al momento attive nelle sole province di Mantova e Brescia, ma addirittura, non vengono poste limitazioni agli spandimenti agricoli di liquami zootecnici, particolarmente intensi in questa fase stagionale, e che rappresentano senza dubbio la prima causa di formazione di particolato atmosferico secondario;

ogni inverno in quel territorio vengono sversati sui campi milioni di tonnellate di materie fecali e liquidi maleodoranti prodotti dagli allevamenti intensivi, soprattutto di bovini e suini. La terra agricola non è tuttavia in grado di riceverle perché le vegetazioni sono in fase di riposo e quindi non possono assimilarne i nutrienti;

nel 2020 il Ministero delle politiche agricole, in dicembre, per venire incontro agli allevatori, ha autorizzato l'impiego di liquami anche nei mesi di dicembre e gennaio, mesi in cui – per rispettare la direttiva europea – vige il divieto di spandimento;

la stessa Legambiente ha contestato questa circolare agli uffici della Commissione europea, evidenziando la violazione di quattro direttive, in materia di acque, aria, rifiuti e inquinamento da nitrati;

gli spandimenti selvaggi non possono in nessun caso essere considerati pratiche agricole –:

se i Ministri interrogati intendono predisporre un programma nazionale, in accordo con le regioni, di riduzione dell'intensità di allevamento nella pianura Padana, anche trasferendo le risorse comunitarie a beneficio della zootecnia sostenibile, al fine di salvaguardare il territorio del sud lodigiano dall'eccessivo uso di pratiche nocive da parte della zootecnia.

(4-00711)